蕭旭岑將移送法辦？　馬英九基金會董事：會議中未決議

▲馬英九基金會董事李德維。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

馬英九基金會今（27日）召開董事會，外界關注是否討論將前執行長蕭旭岑與王光慈移送法辦等。董事李德維會後轉述，「沒有，這個部分我覺得今天沒有特殊的提到，那所以我覺得接下來不管做什麼事情，當然都是要由董事會通過來做」。

董事李德維表示，今天整場的董事會都很良好而且很坦誠，大家都是希望基金會好、希望總統好，所以相關事情內部都還是會去做了解，現在外面傳的很多東西並不是一個事實，基金會也會澄清。另外一個部分當然這裡面今天也特別我們大家希望大家都尊重基金會的一個相關的一個組成，因此，不會把相關的內容對外界來做一個公告。

會議中是否有提到蕭旭岑？李德維表示，當然，今天議程中有提到相關會務與財務報告，裏面多少會提到去年前年的計畫，也非常正常；基金會一定還會做了解，所有董事還是希望馬英九與基金會有最好的狀態，會好好處理。

針對今日董事會決議內容，李德維回應，因為今天大家希望都尊重基金會的相關組成，就不會把相關內容向外界公告、陳述，接下來基金會還會做相關了解與情況處理，所有還是會依照未來董事會作出的決議處理。

至於蕭旭岑確定要進行司法的訴訟嗎？李德維表示，「沒有，這個部分我覺得今天沒有特殊的提到，那所以我覺得接下來不管做什麼事情，當然都是要由董事會通過來做」。

媒體追問，今天有通過戴遐齡的人事案嗎？李德維說，這個部分今天議程裡面沒有，因此，基本上現在是由戴遐齡做一種代理的狀態，接下來要未來的董事會還是要有更相關、更正式的來做一個確認。而董事長馬英九是否有任何裁示？李僅回應，馬在今天會議中非常尊重董事，也讓大家暢所欲言。

