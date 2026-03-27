柯文哲遭重判17年！民眾黨低調修紀律準則　增「重大特殊情事者不在此限」

▲柯文哲在官司宣判後召開記者會痛批司法不公。（圖／記者黃克翔攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨創黨主席柯文哲因涉京華城違法容積獎勵等4案，台北地方法院26日宣判，合併應執行有期徒刑17年，褫奪公權6年外界關注柯此次的處置方式？黨主席黃國昌今（27日）說，黨內定調是民進黨政府的政治迫害，「不會有退黨、黨紀問題」。但民眾黨仍低調修改「紀律評議裁決準則」規定，在廉政透明公約部分新增「經中央評議委員會認定，有重大之特殊情事者，不在此限」。

針對柯文哲是否會面臨黨紀處分？黃國昌今表示，柯文哲主席案子當初民眾黨緊急應變小組就清楚定調，是來自於民進黨政府對柯文哲主席的政治追殺跟政治迫害，「當然不會有退黨問題，更不會有黨紀問題」。黃指出，黨紀問題是在處理有關於違反黨內相關廉政倫理規範，不會拿來處理被民進黨政治迫害、司法追殺的黨內同志。

但記者會結束後，記者也發現民眾黨的「紀律評議裁決準則」悄悄修改規定。據舊版的「紀律評議裁決準則」第17條規定，本黨從政公職人員，違反下列情事者，視情節輕重，應予以除名或停權之處分；其中第二款，涉犯《政治獻金法》第25條、第26條、第28條第2項及《貪污治罪條例》之罪。

此次修正文字，新增「但經中央評議委員會認定 有重大之特殊情事者，不在此限」。考量時間點，幾乎可說是為了柯文哲一審官司的結果，特別調整補充這一但書。

依據民眾黨的「紀律評議裁決準則」，會受規範的僅有「從政公職人員」，意旨句黨員身份者從政若犯條文所述的規定，才要進行裁處。柯文哲現無公職、也無黨職，理論上不適用，但考量事發時間點為市長任內，確實有商榷空間。

據了解，此次調整規定為黨主席黃國昌提出，認為就文字描述來看，有調整的必要。有中評委認為，調整與否不重要，柯目前不是公職，即便真有人檢舉，適用與否中評會本就有職權認定，但黃仍認為要明確規範，因此在會中提出後，大家也無異議通過。

中評會主委李偉華也證實，中評委今早決議通過修改後的版本，「本黨從政公職人員，違反下列情事者，視情節輕重，應予以除名或停權之處分。新增『但經中央評議委員會認定有重大之特殊情事者，不在此限』的規定」。