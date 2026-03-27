虐待動物事件頻傳　許淑華提4主張：加重處罰、建立動保警察制度

▲民進黨北市議員許淑華與郭昱晴委員、戴瑋姍議員一起，應公民團體邀請到監察院開記者會。（圖／翻攝自Facebook／許淑華）

記者郭運興／台北報導

遭飼主虐打後詭異失蹤38天、年僅一歲的白色母杜告犬「健康」，日前動保團體疑似在伸港海邊的草叢中尋獲，但遺憾的是，牠已成了一具腐敗的屍體。對此，持續關注動保議題的民進黨北市議員許淑華26日赴監察院召開記者會提出4點主張，「補足第一線人力及相關資源」、「加重刑責處罰」、「建立更完整的動保警察制度」、「各縣市政府應主動編列預算」。她強調，未來在議會也會繼續監督市府，要拿出具體作為，讓毛小孩健康地生活。

許淑華貼出照片表示，她26日和郭昱晴委員、戴瑋姍議員一起，應公民團體邀請到監察院開記者會。三個月前，信義區發生一起殘忍的虐待動物事件，雖然成功救援出5隻毛小孩，卻同時發現11具冰冷的遺體。沒想到短短時間內，在彰化又發生嚴重的動保事件。

許淑華指出，自己在記者會中，提出以下4點具體主張：第一，各縣市政府應正視問題，全面檢討並提高動保相關預算，補足第一線人力及相關資源。

許淑華指出，第二，目前動保法若「故意虐待致動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡」，才有刑事責任，應評估將不同程度虐待情狀納入刑責，並加重處罰，增加嚇阻力。

許淑華說，第三，建立更完整的「動保警察」制度，並研議讓具經驗的退休警察人員投入兼職，強化第一線的稽查與執法量能。

許淑華說，第四，各縣市政府應主動編列預算，納入專業民間動保團體，協助第一時間救援與後續安置，讓每一條生命都有被接住的機會。

許淑華強調，未來自己在議會也會繼續監督市府，要拿出具體作為，讓毛小孩在這座城市，可以更快樂、健康地生活。