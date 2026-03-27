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南投前縣長林源朗猝逝　享壽86歲

▲前南投縣長林源朗今日凌晨在家中突發昏厥送醫不治，享壽86歲。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲前南投縣長林源朗（右）今日凌晨在家中突發昏厥送醫不治，享壽86歲。（圖／翻攝自南投縣府）

記者高堂堯、葉品辰／南投報導

南投政壇大老、前南投縣長林源朗今(27)日清晨在家中突然昏厥，失去生命徵象，經緊急送醫搶救仍宣告不治，享壽86歲，消息一出震驚地方，各界人士紛紛表達不捨與哀悼，相關治喪事宜將由家屬後續對外說明。

林源朗清晨起床後突然昏倒，家屬緊急將他送醫，但最終仍回天乏術。林源朗出身南投魚池，早年從教育界起步，歷任基層公職後轉入政壇，於1989年至1997年間連任兩屆南投縣長，政績涵蓋文化與觀光建設，並因精通書法、待人溫和，在地方政壇享有高度聲望。他與胞兄前司法院長林洋港皆曾擔任南投縣長，兄弟先後主政縣府，成為地方政壇代表性人物，其家族亦延續政治影響力，姪孫林明溱亦曾擔任縣長。

▲前南投縣長林源朗今日凌晨在家中突發昏厥送醫不治，享壽86歲。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲林源朗今年1月受邀參加「2026丙午年新春揮毫活動」。（圖／翻攝自南投縣府）

林源朗晚年生活低調，近年因年事已高與健康因素，已較少公開露面，但對書法藝術仍十分投入，不僅常受邀出席相關活動，也長期擔任在地企業舉辦的書法比賽評審。林源朗今日清晨起床後突然昏倒，家屬緊急將他送醫，但最終仍回天乏術。噩耗傳出後，不少政界與地方人士前往關心，對其一生奉獻地方、為人謙和的形象深感懷念。

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