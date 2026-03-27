想過荷莫茲改走這航線！伊朗「通行費」最高6千萬　只收人民幣

▲ 波斯灣海域可見多艘貨船進出不得。（圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美伊衝突爆發至今已滿一個月，全球最關鍵的石油運輸咽喉——荷莫茲海峽幾近封鎖，國際油價因此暴漲。伊朗革命衛隊如今正建立一套堪稱「德黑蘭收費站」的新秩序，要求船隻改走伊朗領海並接受審查，部分船隻甚至已支付高達200萬美元（約6383萬台幣）的通行費，且必須以人民幣結算。

海峽通行量驟降9成 逾千艘船被困波斯灣

綜合《美聯社》及《衛報》，據勞氏情報（Lloyd's List Intelligence）數據，這條全球20%石油及天然氣供應的必經水道通行量已驟降9成，戰前平均每天有138艘船隻穿越，但整個3月總通行量僅約150艘，相當於過去一天的正常流量。目前估計仍有1000艘船隻被困在波斯灣內，逾2萬名船員面臨物資短缺困境。

伊朗政府本周向聯合國國際海事組織（IMO）表明，允許未參與或支援對伊朗侵略行動，且不屬於美國或以色列的「非敵對船隻」通過海峽。但實際情況是，伊朗正將船隻從海峽中央的國際商業航道，引導至拉拉克島（Larak Island）與伊朗本土之間的北側路線，而這條航道完全位於伊朗領海內。

Iran is setting up a 'safe' corridor for the transit of vessels through the Strait of Hormuz. At least 9 ships have already used the corridor, routed close to Iran’s Larak Island for visual checks by IRGC Navy and port authorities pic.twitter.com/RjgK2FZ2V8 — Lloyd's List (@LloydsList) March 18, 2026

勞氏情報分析師指出，船東必須透過革命衛隊（IRGC）認可的中介機構，提交包括貨物內容、船東資訊、目的地及完整船員名單等詳細資料，經「地緣政治審查」核准後才能取得代碼，並由革命衛隊船隻全程護送通過。

更引發關注的是付費機制，勞氏情報指出，至少已有2艘船隻支付通行費，其中1艘超大型原油運輸船支付金額高達200萬美元，且全數以人民幣支付。分析師研判，採用人民幣可能是為規避西方國家對革命衛隊的制裁。不過並非所有船隻都需付費，部分船隻在外交施壓下獲准通行，例如2艘載運液化石油氣的印度籍船隻已順利穿越。

衝突期間至少有18至20艘船隻遭到攻擊，造成7名船員喪生。儘管22日以來未再傳出船隻遭襲受損，但分析師預估，即便戰事結束，航運模式也需數月才能恢復正常。

伊朗國會擬立法正式化收費制度

伊朗國會正研擬法案，擬將收費制度正式化。隸屬革命衛隊的《法斯通訊社》及《塔斯尼姆通訊社》引述議員庫奇（Mohammadreza Rezaei Kouchi）說法，國會正推動計畫，明文確立伊朗對海峽的主權及監督權，同時透過收費創造財政收入。

阿聯批「經濟恐怖主義」 國際譴責違反海洋法

阿聯國營石油公司執行長賈柏爾（Sultan al-Jaber）在華府智庫演說中批評伊朗作為是經濟恐怖主義，「將荷莫茲海峽武器化不只是對單一國家的侵略，而是對每個仰賴平價能源及糧食的家庭進行經濟恐怖攻擊。當伊朗挾持荷莫茲海峽，每個國家都要付出代價，在加油站、超市和藥局付出贖金代價。」

國際法專家指出，聯合國《海洋法公約》第19條明定，各國必須允許和平守法船隻「無害通過」其領海。北卡羅來納州坎貝爾大學海事史學者梅寇里阿諾（Sal Mercogliano）表示，「國際法沒有任何條款允許設立收費站勒索船運，伊朗在利用目前掌控海峽的優勢。」海灣合作委員會秘書長布達伊維（Jasem Mohamed al-Budaiwi）也譴責，伊朗收費是一種侵略行為，違反聯合國海洋法協議。

英國擬辦安全峰會 逾30國聯合聲明保護航道

英國已提議主辦國際安全峰會，盼擬定重啟海峽的集體方案。阿聯、英法德、加拿大及澳洲等逾30國則已簽署聯合聲明，同意採取適當措施保護這條水道。