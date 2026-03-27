家長注意！高雄夜市「星星汽水糖」驗出禁藥　高市府勒令下架

▲高雄林園夜市攤商販售的星星糖驗出不合格著色劑 。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

因應兒童節、清明節假期帶來，為確保食品安全，高雄市衛生局近期針對市場、賣場進行專案稽查，於林園夜市查出一間攤商，其販售的星星造型汽水糖使用未核准著色劑，衛生局立即要求業者下架，並移請轄管來源廠商的彰化縣衛生局依法偵辦。

衛生局表示，本次專案稽查主要是在多處市場攤商抽驗春捲、潤餅皮，檢驗防腐劑、甲醛，花生粉則檢驗黃麴毒素、豆干及豆腐檢驗防腐劑，同時檢視食材新鮮、溫層控制與人員作業衛生是否符合衛生標準。

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此外，也於超商、雜貨店抽檢糖果、餅乾等零食中的防腐劑、甜味劑、著色劑是否合規，抽驗41件中有1件違規，合格率達97.6%。

▲高雄市衛生局進行食品稽查，針對春捲皮抽驗 。（圖／記者許宥孺翻攝）



其中違規產品採樣地點是位於林園夜市內一處無招牌的攤商，違規產品為「星星造型綜合水果糖果（汽水口味）」，經檢驗防腐劑、甜味劑、著色劑，檢驗結果檢出「莧菜紅」，依標準是不得檢出，違反《食品安全衛生管理法》第15條規定，依同法第44條規定，可處新臺幣6萬元以上至2億元以下罰鍰。由於來源廠商位於彰化縣花壇鄉，全案將移請彰化縣衛生局偵辦。

衛生局強調，清明節選購春捲或相關食材，其中花生、堅果及其製品於高溫潮濕環境下若保存不當，易受黴菌污染並產生黃麴毒素，長期攝取恐影響肝臟健康。提醒民眾選購時應注意來源與標示，避免購買顏色過於鮮豔或來路不明產品，如發現花生、堅果發霉或有異味應避免食用，以確保自身健康。

「莧菜紅」在日本、歐盟、中國大陸等地是被允許的食品添加物，雖無明確證據顯示對動物體有致癌性和基因毒性的影響，但如食用仍有出現蕁麻疹過敏反應的可能，因此在台灣仍屬於違規的食品添加物。