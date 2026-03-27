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典芋長創辦人騙加盟...吸金16人坑1300萬　每月爽花6萬養女友

記者邱中岳／台北報導

16名被害人想加盟芋圓店，卻被無情騙走1300萬，且其中還有被害人是貸款加盟，但是卻被芋圓店負責人夥同知名木瓜牛奶店老闆聯手，以加盟木瓜牛奶店的名義貸款，貸款下來後就直接9：1的利潤分贓，導致被害人發現後已經血本無歸。

警方調查，39歲的黃姓男子，因為父親在新北市金山區做芋圓，所以向父親提議批貨去桃園夜市，並且成立「典芋長」的攤位販售甜湯，每個月僅有一萬元的營業額，但是離譜的黃竟然異想天開，在網路上開始貼出加盟、入股等廣告，吸引想開業的民眾上門詢問。

▲▼夜市芋圓攤騙加盟，聯合連鎖果汁店老闆騙貸分贓。（圖／記者邱中岳翻攝）

夜市芋圓攤騙加盟，聯合連鎖果汁店老闆騙貸分贓。（圖／記者邱中岳翻攝）

只要有被害人詢問，黃姓男子就會以各種方式遊說對方加盟典芋長芋圓專賣店，並將錢轉進28歲的范姓越南籍前女友帳戶裡，警方統計共計有16人被害，被騙走1300萬元，但是其中有3、4位被害人，因為現金不足，黃就表示可以幫忙貸款。

聯合連鎖果汁店瓜分加盟貸款

被害人不疑有他，全權交由黃負責開店業務，黃竟然直接找上某連鎖木瓜牛奶店的李姓老闆（已死亡），兩人聯合以木瓜牛奶店的名義借貸，貸款一下來就立刻以9：1的比例瓜分款項，直到被害人發現後提告事情才曝光。

每個月給前女友六萬生活費

警方在日前逮捕黃姓嫌犯到案，發現黃利用范姓前女友的帳戶給被害人支付款項，後來又利用金融卡領款消費，甚至在交往時，每個月還豪爽的給范姓前女友六萬元生活費，最後兩人均遭逮捕到案，訊後依照加重詐欺、洗錢防制法移送法辦。

積欠300張停車、違規紅單 房租從來沒繳過

不僅如此，黃從2024年開始就沒有繳納停車費，甚至連違規紅單也沒有繳納，2年來累積300張未繳單據，共計約32萬元，另外，在北市內湖區以每個月2.5萬租房，但是卻付完押金後就不繳房租，連房東想趕也趕不走。

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