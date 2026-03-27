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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

公托再加碼！李四川提容積獎勵、房屋稅優惠　鼓勵企業附設托兒所

▲▼ 李四川前往企業參訪附設托兒所。（圖／李四川辦公室提供）

▲李四川前往企業參訪附設托兒所。（圖／李四川辦公室提供）

記者崔至雲／新北報導

國民黨新北市長參選人李四川今（27日）前往企業參訪附設托兒所，與員工就托育實務與需求、交換意見。李四川提出，市府可透過容積獎勵與房屋稅優惠，提高企業參與誘因；擴大托育容量，不僅減輕員工負擔，也有助企業留才與競爭力，未來將持續提出相關政策，打造更友善的育兒與就業環境。

企業代表表示，托兒所初期僅收托公司員工子女，隨著運作穩定，也回饋社區，逐步開放名額給鄰近居民。過去許多員工為了接送孩子，常面臨趕時間、擔心遲到打卡，甚至還有交通安全等壓力；如今孩子可送至公司托兒所，家長直接上樓上班，大幅提升便利性，「這樣的放心托育、安心上班，對員工來說幾乎是無價的」。

李四川提到，許多年輕人不敢生育，主要是顧慮養育與照顧壓力，因此市府可提出更完善的支持政策，協助更多企業投入托育服務。他說，可以研議導入「容積獎勵」機制，若企業願意在辦公大樓內設置托育中心，市府可提供一定比例的容積獎勵，讓企業在空間運用更有彈性。

李四川表示，市府也可以研議房屋稅優惠，不論是減稅或免稅，都是值得推動的方向。他說，若未來有機會進入新北市府，將積極推動相關政策落實，擴大企業參與，完善整體托育支持體系。

此外，企業代表也分享現行法規與設施的難處，李四川強調，市府對托育機構的規範必須嚴謹，確保孩子的安全無虞；但如果現行法規已不合時宜，反而成為企業投入公益與托育服務的阻礙，就應適時檢討與調整，在安全與發展之間取得平衡。


 

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