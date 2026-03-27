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少子化拉警報　藍委提育嬰留停修法：8成薪入法、弱勢最高補全薪

▲▼藍委吳宗憲、黃建賓、牛煦庭提出《就業保險法》修正草案 。（圖／國民黨立委牛煦庭辦公室提供）

▲藍委牛煦庭、吳宗憲、黃建賓提出《就業保險法》修正草案 。（圖／國民黨立委牛煦庭辦公室提供）

記者崔至雲／台北報導

面對台灣少子化危機持續加劇，立法委員吳宗憲、黃建賓、牛煦庭今（27日）召開記者會，宣布提出《就業保險法》修正草案，將現行育嬰留停給付「8成薪」法制化，且針對弱勢家庭最高補助到全薪，明定其中2成補助財源由「公務預算」支應，不增加就業保險基金負擔。並呼籲借鏡韓國強化企業補助，打造勞資雙贏的友善育兒環境。

統計顯示，2026年2月全台出生數僅6,523人，創下第一次單月跌破7,000人的史上新低。吳宗憲表示，許多年輕家庭不是不想生，而是在房貸、租金、托育，甚至職場壓力下，不敢請育嬰假，也不敢承擔收入中斷的風險。他同時也強調尊重頂客族等多元選擇，但政府必須給願意生養的家庭穩定支持。

吳宗憲解釋，大家都以為育嬰假有「8成薪」，但實際上，《就業保險法》明定的只有6成津貼，另外2成是政府依「育嬰留職停薪薪資補助要點」加發的補助。這次修法不是要增加就保基金的負擔，而是把政府本來就用「公務預算」支應的2成補助，直接入法變成國家的「法定責任」，讓父母不用擔心政策變動導致福利縮水。

據統計，114年10月，台灣15至49歲有偶育齡婦女的勞動力參與率達78.63%。黃建賓認為，顯示多數家庭早已是雙薪結構，對許多家庭而言，請假不只收入減少，也讓以中小企業為主的產業現場，面臨人力調度的壓力；因此，少子化政策不能只顧家庭，也要顧企業。

黃建賓強調，韓國今年1月出生率創下7年新高 ，關鍵在於韓國同步擴大對中小企業聘用育嬰留停「替代人力」的補助 ；他要求勞動部應同步推出完整的替補人力補助 ，減輕企業負擔。

牛煦庭表示，開放可以按「天數」請育嬰假後，據今年1-2月的數據，男性申請育嬰假，有1,237人，占44.3%，明顯高於去年整體的27.8% 。顯示越來越多爸爸願意當神隊友，親手照顧孩子。我們的草案，就是要求政府每年編列經常性預算，穩定補助，讓爸爸媽媽們能安心請假陪小孩。

牛煦庭指出，草案也授權讓中低收入、單親、身心障礙等弱勢家庭，最高可以補助到「全薪」，讓制度更貼近實際需求。

三位委員共同強調，本次修法核心精神就是「法定六成、公務預算補助二成、弱勢全薪」，讓育兒支持更穩定，對弱勢家庭保障更有力。也能讓育嬰留停制度，真正成為家庭與職場的後盾。

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