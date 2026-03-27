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提神暗藏危機！南韓「鼻吸能量棒」抽一口恐損肺部　驗出過敏成分

▲▼南韓流行的「鼻吸能量棒」，最近驗出可能對肺部造成傷害的成分。（圖／韓國消費者院）

▲南韓流行的「鼻吸能量棒」，最近驗出可能對肺部造成傷害的成分。（圖／韓國消費者院）

記者羅翊宬／編譯

近期在南韓年輕族群爆紅的「吸入式能量棒」，號稱可以提升集中力、提神且防嗜睡，但韓國消費者院最新調查卻發現，市面上部分產品竟然含有可能損害肺部的成分，另有產品可能誘發過敏反應，安全性令人擔憂。

根據韓媒《朝鮮日報》，韓國消費者院本月25日針對市售10款「吸入式能量棒」進行安全性及標示、廣告內容調查。這類產品主要透過將薄荷、精油等成分氣化後從鼻腔吸入，宣稱可提高注意力並防止打瞌睡。

然而，調查結果顯示，其中一款產品檢出「維生素E醋酸酯」（Vitamin E acetate），這種成分尚未經人體吸入後的安全性驗證，南韓相關當局過去曾建議不要加入液態電子煙，吸入後可能對肺部造成傷害。

此外，10款產品中有6款含有「芳樟醇」（Linalool）、「檸檬烯」（Limonene）等過敏原成分。儘管濃度已超過安全標準0.001%，卻未在包裝上標示。所有產品在廣告中均強調緩解鼻塞或其他醫學效用，但這些功效缺乏客觀證據支持，產品名稱、用途及成分標示也不完整。

針對調查結果，韓國消費者院已要求10家產品業者改善標示與廣告，並建議停售。目前已有5款產品停止販售，另有2款改善標示。韓國消費者院提醒，「若使用過程中出現皮膚紅疹、呼吸困難等症狀，應立即停止使用，並諮詢專業醫師」。
 

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