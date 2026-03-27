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扯！BMW女「為買飲料」閃黃燈停路中　網怒：不要臉天下無敵

女子為了買飲料將車停在路中央。（圖／翻攝臉書／我是太平人）

▲女子為了買飲料將車停在路中央。（圖／翻攝臉書／我是太平人）

圖文／CTWANT

台中市太平區日前發生一起違規停車事件，引發網路關注。一名女子駕駛BMW休旅車行經樹孝路時，為了下車購買飲料，竟將車輛直接停放於道路中央，相關畫面被民眾拍下並上傳社群平台，引發熱議。

事件發生於25日下午5時許，該名女子行經太平區樹孝路79號附近時，未依規定靠邊停車，而是將車輛停於車道中央，並開啟警示燈後下車前往路旁飲料店。由於該路段車流量大，加上正值交通尖峰時段，該行為引起現場民眾側目，也對交通秩序造成影響。

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有網友將畫面PO上Threads後，寫上「不是打雙黃燈就無敵捏，買個飲料車停路中央」，更酸駕駛「下次記得把引擎蓋打開，放個警示標示。」畫面曝光後，不少網友留言批評，「台中真的好多這種四輪大爺，在路上騎車開車好痛苦」、「她不會以為有個修路路障擋住就可以這樣停吧」、「這真的太扯，她竟然不是靠邊停車，竟然是停路中間，人不要臉，天下無敵！」「馬路妳家開的」、「太平果然是三寶極樂園，辛苦了」

對此，轄區警方表示，經網路巡邏發現該違規情形後，已依《道路交通管理處罰條例》第56條第1項第5款進行舉發。依規定，汽車於道路中違規停車，最高可處新台幣1200元罰鍰。

警方同時提醒，樹孝路沿線於上下班時段車流頻繁，且部分路段目前仍有施工情形，用路人應遵守交通規則，避免因違規停車影響交通安全，甚至造成事故風險。

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