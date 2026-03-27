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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

趙少康挺柯文哲：210萬與京華城110億對價？　人民如何相信公平正義

▲柯文哲。（圖／記者徐文彬攝）

▲柯文哲。（圖／記者徐文彬攝）

記者郭運興／台北報導

前台北市長柯文哲京華城案及政治獻金案，台北地院26日一審宣判，判處合併應執行有期徒刑17年，褫奪公權6年。對此，前中廣董事長趙少康今（27日）力挺柯文哲，他表示，自己認為真的判非常重，也不禁懷疑政治到底有沒有介入？210萬與京華城容積獲利110億對價，實在相差太遠。他強調，這個案件，已經不只是個人清白與否問題，而是整個司法體系信任問題。如果連這道防線，都讓人感到粗糙、甚至帶有選擇性，人民還要如何相信公平與正義？

趙少康表示，昨天，柯文哲案一審宣判，結果是重判17年。坦白說，這樣的刑度，自己認為真的非常重，也不禁懷疑政治到底有沒有介入？

趙少康表示，自己原本對這個案子的判斷，是如果成立，應該會落在「圖利罪」。畢竟圖利罪的認定相對寬鬆，但最後反而以受賄罪判刑。法院的認定，是將210萬元的政治獻金視為對價關係，直接判定構成收賄。但210萬與京華城容積獲利110億的對價，實在相差太遠。

趙少康說，俗話說，「抓賊要抓贓」，今天如果真的犯法，當然應該依法嚴辦，但前提是證據必須清楚、完整，能夠讓人信服。

趙少康說，然而這個案子，連柯文哲自己都提到，檢調連他已過世岳父的帳戶都查了，金流翻得如此徹底，卻仍然沒有找到明確的不法資金。就連調查中提到的Excel檔案「小沈1500」，最後法院也沒有採納為證據，但卻因為這210萬元政治獻金，被認定為收賄並重判，這樣的邏輯，難免讓人產生質疑。

趙少康直言，但這整個案子並不能只單看判決結果，而是整個司法過程。從一開始檢察官對柯文哲提出「無限抗告」，羈押超過一年，再到偵查內容都被特定媒體「大公開」，這一連串過程，都讓大家覺得不滿。

趙少康強調，尤其是偵查內容外流的問題最為關鍵，每當檢方偵辦重大案件，總會對當事人強調「偵查不公開」，但往往過沒幾天，週刊媒體卻能鉅細靡遺地披露偵查內容。但問題來了，當事人沒有說，辯護律師沒有說，然後週刊登出來的內容都對當事人不利，那是什麼人在說？

趙少康說，檢調機關查案能力如此強大，但面對一再發生的洩密問題，卻從未見有檢察官被追究責任，這樣的雙重標準，如何讓人民相信制度的公正？這都會讓人質疑，是不是為了「要鬥垮先鬥臭」的操作，先讓你社會形象徹底被摧毀，後面再為判決來鋪路。

最後，趙少康強調，檢察官說要上訴，我相信，柯文哲一定也會繼續上訴。但這個案件，已經不只是個人清白與否的問題，而是整個司法體系的信任問題。司法，是社會正義最後一道防線，如果連這道防線，都讓人感到粗糙、甚至帶有選擇性，人民還要如何相信公平與正義？

▼趙少康。（圖／記者李毓康攝）

▲▼趙少康。（圖／記者李毓康攝）

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