柯文哲二審判決可再往上加！律師曝1關鍵：17年恐怕只是低標

▲柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

記者曾筠淇／綜合報導

前台北市長柯文哲因京華城土地違法容積獎勵等案，被檢方以4罪起訴，台北地院今一審宣判，判處合併應執行有期徒刑17年，褫奪公權6年。對此，北檢表示將依法於期限內提起上訴。律師陳君瑋就在臉書上分析關鍵，直言「17年恐怕只是低標」。

法院認定柯文哲收賄210萬元，審判長表示，前金後謝很常見，前金低得不成比例，也很常見，金額高低不是認定有無行收賄的標準。至於小沈1500，合議庭認為沒有補強證據，除非被告自認，否則不能認定這部分有罪。

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北檢將依法提起上訴

北檢就北院判決回應，「 就本案判決有違誤及不當之處，本署檢察官將於收受判決書後，儘速研議上訴理由，依法於期限內提起上訴。」北檢也呼籲，「各界應正視法院判決所認定本案犯罪之不公、不義與不法，並應尊重法院判決，共同維護司法公信力」。

律師點出關鍵：17年恐怕只是低標

針對判決結果，律師陳君瑋昨（26日）晚在臉書上發文表示，雖然「小沈1500」沒有被法官採納，但是若橘子回來，並證明有收1500萬元，「17年可能判更重，所以不必太高興！」

對於北檢將提起上訴，陳君瑋今日再發文，強調二審若認定「小沈1500」也是匯款的話，「17年恐怕只是低標，二審判決可以再往上加！」