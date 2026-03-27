獨／2天9火警！大寮河堤路連環燒　居民怒控沿路惡意縱火

▲大寮河堤路雜草火警，一上午就6件 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄大寮河堤路沿線最近頻傳雜草火警，疑似有人蓄意縱火，光是今（6）日上午就傳出6件火警，2天共9件，警方接獲消防局資料，將調閱監視器以及透過鑑識小組到場採證，要找尋疑似縱火嫌犯。

消防局指出，27日上午大寮區河堤路三段沿路雜草火警頻傳，分別在上午9時03分、9時30分、10時02分、10時04分、10時47分及11時02分，陸續接獲6件雜草火警案件，消防人員到場後已全數撲滅，現場均無人受傷、受困，並已同步通知警方協助處理。因為太過於頻繁，所以當地居民也透過臉書呼籲大寮河堤路、農場路一帶最近不斷傳出沿路起火情形，質疑根本不是單純天氣熱或自燃，呼籲大家若有經過，幫忙多注意有無可疑人士出沒，並表示已通報110，希望警方加強巡邏。

▲河堤路27日火警一覽圖 。（AI協作圖／記者吳奕靖製作，經編輯審核）

▲大寮河堤路雜草火警，一上午就6件，懷疑有人縱火 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

詢問消防局大寮消防分隊小隊長，他說這一兩個月該路段雜草火警確實明顯偏多，而且火點分散，不像自然延燒，有時甚至相隔不到100公尺就出現另一個火點，情況相當不尋常。而且是從高屏橋下到88橋下這一段河堤路都陸續在燒，今天（27日）早上就燒了6件，昨天也有3件，頻率高得不太正常。

邱文財也說，如果只是天氣炎熱導致自燃，不太可能沿線這樣一個接一個燒起來，尤其附近其他區域並沒有同樣情況，因此不排除有人為因素介入。他提到，這一帶靠近墓園、農地，雜草與枯木多，本來就屬於容易延燒區域，一旦有人刻意點火，後果恐怕不只是燒草這麼簡單。

他也建議，除了警方加強巡邏外，應針對河堤路及周邊較常起火的路段增設監視設備，尤其是靠近墓園、容易起火的熱點區域，才能更快掌握是否真有人刻意縱火。

警方表示已經請派出所調閱周邊監視器，並由鑑識小組進行採證，至於詳細案情與起火原因，仍待進一步釐清。