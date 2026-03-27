喊法官「留下1漏洞」100%不合邏輯　邱毅：供柯文哲二審平反

▲柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

記者曾筠淇／綜合報導

前台北市長柯文哲因京華城土地違法容積獎勵等案，被檢方以4罪起訴，台北地院今一審宣判，判處合併應執行有期徒刑17年，褫奪公權6年。前立委邱毅昨（26）日發文表示，這是很重的判決，但仍留下明顯漏洞，供柯文哲二審平反，「柯文哲與2028大選絕緣，但他仍可大力促成藍白合，為2028大選做造浪者」。

邱毅：真正的法律判決是4年

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對於柯文哲被判17年，邱毅在臉書粉專「邱毅『談天論地話縱橫』」上發文表示，這是很重的判決，因為超過了10年，且現在柯文哲幾乎是「政治性死亡」。不過，柯文哲還可以上訴，邱毅認為，依照判決書明顯的漏洞，高明的律師至少可以在二審打掉13年，「17年扣除13年，真正的法律判決是4年」。

只是邱毅也說，二審要花費很多時間，等到結果出爐，至少得要拖到一年後了，也就是柯文哲將和2028年大選絕緣。他也解釋了一番自己的意思，「很多人一定看得一頭霧水，我簡單說明一下。一審法官認定柯文哲收賄，但收賄要有證據，不能隨意指摘」。

邱毅指出漏洞：100%不合邏輯

邱毅進一步指出，過去一年多，Excel檔的「小沈，1500」一直被提出來，但一審法官認為證據力不足，無法作為收賄的證據，但上面的政治壓力大，法官也必須有所交代，否則後患無窮，所以「最後竟用威京集團捐給民眾黨的210萬來充數」。

邱毅點出問題，這210萬元是民眾黨的合法政治獻金，且是給黃珊珊選台北市長用的，「錢既不是給柯文哲，又是合法的政治獻金，卻被移花接木成為柯文哲收賄，然後據此判了13年。」他認為，這100%不合邏輯，到了二審恐怕就會被推翻。

邱毅曝平衡術：仍可以促成藍白合

邱毅猜測法官的想法，「他既迫於政治壓力，不得不違背司法良心，但仍留下明顯漏洞，供柯文哲二審平反。」這就是腐敗官場上常見的平衡術，若相信公平正義，就幼稚了，「只不過法官畢竟是司法中人，他沒有讓柯文哲『法律性死亡』，卻斷送了柯文哲的政治之路」。

不過邱毅說「這樣也好」，雖然柯文哲和2028大選絕緣，但仍然可以大力促成藍白合，為2028大選做造浪者，「好歹終結掉賴清德2028連任之路，屆時柯文哲二審平反，然後推薦個包青天式的監察院長，什麼仇都報了，什麼冤枉也都洗清了。」他最後則拋問，不知賴清德能否安心入眠，「報應會遲到，但絕對不會不到」。