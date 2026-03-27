「典芋長」吸金內幕曝！環境髒亂超噁心　連中央廚也沒有

▲39歲黃柏偉以「典芋長」、「芋霸四海」招募加盟甜品店，再拿著投資人的錢出國玩耍。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

39歲黃姓男子以「典芋長」、「芋霸四海」招募甜品加盟吸金，至少16人受害、財損逾千萬元，被害人控其拿投資款過奢華生活、帶外型亮眼女友出國，且實際製作環境髒亂，根本沒有中央廚房。士林地檢署檢察官邱獻民指揮刑事局偵四大隊第二隊偵辦，搜索拘提到案，依加重詐欺及洗錢罪嫌移送，法院裁定羈押。

本案由士林地檢署指揮，刑事局偵查第四大隊第二隊會同台北市警文山第一分局、內湖分局展開偵辦。警方調查，黃男自2023年至2025年間，透過社群平台投放加盟廣告，對外宣稱提供創業輔導、設備建置、原料供應等「一條龍服務」，並強調可協助分期或貸款籌措資金，吸引有意創業者投入加盟或入股。

被害人指出，店面加盟費約98萬元，餐車加盟則需40萬至60萬元不等，黃男營造品牌穩定、即將展店的形象，提升投資人信任度。然而實際加盟計畫遲未推動，不僅無法開店，投入資金也難以取回，甚至還須背負貸款壓力。

▼黃男取信投資人後，拿投資款買豪車、出國旅遊，過著奢華生活。（圖／民眾提供）

更有被害人爆料，黃男收取資金後生活奢華，疑似將投資款挪作個人開銷使用，甚至帶女友出國旅遊，與對外宣稱資金吃緊的說法明顯不符。此外，實際煮食材環境相當髒亂，與宣稱的標準化製程差距甚大，現場不僅衛生條件極差，甚至根本不存在所謂的「中央廚房」，與招商內容嚴重不符。

警方進一步調查發現，為讓加盟者順利取得資金，黃男還協助部分投資人以貸款方式籌措資金，導致被害人損失持續擴大。專案小組清查後，確認全台至少16名被害人，總財損逾千萬元。

▲投資人血汗錢被黃男挪用去出國快活。（圖／民眾提供）

刑事局於2026年3月11日持士林地方法院核發搜索票，在台北市、新北市等地執行搜索，拘提黃柏偉等人到案，並查扣車輛、現金約11萬元、名片、人頭金融卡及手機等證物。全案依刑法加重詐欺及洗錢防制法移送法辦，士林地方法院於3月12日裁定羈押。

警方指出，黃男在案發後仍持續透過網路平台刊登加盟廣告，甚至改以其他名義招攬投資，專案小組已掌握相關資訊並持續追查，以防止更多民眾受害。

刑事局也提醒，民眾在評估加盟或投資創業時，應審慎查證品牌背景與公司登記資料，對於宣稱穩定獲利、要求匯款至個人帳戶，或加盟體系與實際規模不符等情形提高警覺，避免落入詐騙陷阱。