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1.5噸鋼架重壓工人「對折慘死」家屬心碎認屍　同事崩潰難眠

記者陳宏瑞、賴文萱／高雄報導

高雄鼓山富邦BOT工地24日發生重大工安事故，在施工過程中重約1.5噸的框型鋼架突然倒塌，導致1名泰籍移工遭「對折重壓」慘死。檢方今日上午相驗死因，死者親屬悲痛飛抵台認屍，過程中頻頻拭淚，而在場目睹慘案的台籍員工回想起此事仍無法接受，直呼「要喊已來不及」，陷入難過自責，至今睡不著覺。

▲▼高雄富邦BOT工地，重約1.5噸的框型鋼架突然倒塌，導致1名移工遭重壓送醫不治。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄富邦BOT工地，重約1.5噸的框型鋼架突倒塌，1名移工遭重壓送醫不治。（圖／記者賴文萱翻攝）

富邦BOT工地24日進行鋼構吊掛作業時，疑因49樓鋼構件鎖固螺栓發生斷裂，導致1.5噸重的框型鋼架傾倒，壓住當時正在施工的泰籍移工，他當場遭對折重壓，送醫搶救不治。而鋼架部分構件更從天而降，掉落1樓地面造成2汽車受損。

▲▼1.5噸鋼架重壓工人「對折慘死」家屬心碎認屍　同事崩潰睡不著覺。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲1.5噸鋼架重壓！工人「對折慘死」，家屬心碎抵台認屍。（圖／記者陳宏瑞攝）

檢方今日上午進行相驗釐清確切死因，死者的爸爸和太太到場認屍，神情哀痛，頻頻拭淚，而營造公司和外包廠商也都派員參與，並向家屬表達安慰。

▲▼1.5噸鋼架重壓工人「對折慘死」家屬心碎認屍　同事崩潰睡不著覺。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲目睹1.5噸鋼架重壓同事，員工談及狀況崩潰。（圖／記者陳宏瑞攝）

一位意外發生時目睹慘案的台籍員工哽咽表示，當時他突然聽到一聲巨響，就看見鋼架壓了下來，他要喊也來不及，就看見同事活生生被壓在下面，他也不敢貿然去拉人，只好趕快呼叫其他人幫忙救援，至今回想起來，仍無法接受，自責難過到睡不著覺。

▲▼1.5噸鋼架重壓工人「對折慘死」家屬心碎認屍　同事崩潰睡不著覺。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲工人遭重壓「對折慘死」，傳出當晚還聚餐，包商派人到場，低調稱不清楚。（圖／記者陳宏瑞攝）

另有爆料指出，在移工事故發生後，包商管理部還請那些為了趕上梁典禮加班的員工聚餐，投訴人質疑，「上午死了一個人，晚上聚餐慶祝，太可怕」。今日面對媒體詢問聚餐問題，廠商在場不願回答，僅稱「不清楚不知道」。

▲▼高雄富邦漢神工地噴鋼筋1人遭砸亡　藍議員轟：市府工安螺絲鬆動。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄富邦漢神工地噴鋼筋1人遭砸亡。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄富邦漢神工地噴鋼筋1人遭砸亡　藍議員轟：市府工安螺絲鬆動。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄富邦漢神工地噴鋼筋，2車受損、1人遭砸亡。（圖／記者賴文萱翻攝）

事實上，該處工地事故頻傳，2024年3月17日，就曾發生進行模板組立作業時，模板倒崩塌，2名工人隨著模板墜落至地面，所幸經送醫治療後均返家休息，工務局建管處當時勘查後，處以9萬元罰鍰並勒令停工。

▲▼ 絕命終結站！工地「天降鐵板」砸爛3機車　女騎士差幾秒險沒命 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄工地「天降鐵板」砸爛3機車，女騎士差幾秒險沒命。（圖／記者賴文萱翻攝）

但就在今年1月11日，該工地又發生「天降鐵板」，壓倒停在路邊機車，差點波及民眾；工務局建管處勘查後，處以9萬元罰鍰並勒令停工，經複查後在1月13日復工。

沒想到事隔2個多月，今日又發生49樓鋼構件鎖固螺栓斷裂，導致鋼梁及鋼筋掉落至地面，造成1移工遭重壓身亡，另有2台車受損。

針對此案，高雄市工務局表示，該建築工地已違反《建築法》第63條有關施工場所應具備安全維護及防範危險措施之規定，依同法第89條規定，對承造人處以新台幣9萬元罰鍰，並勒令全面停工，要求就施工安全管理及防護設施進行全面檢討與改善，經複查確認合格後，始得申請復工。

高雄市勞工局勞檢處則同樣勒令現場停工，針對雇主違反職業安全衛生法第6條第1項規定，將處以最高30萬元罰鍰，並移送地檢署追究雇主刑事責任。

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