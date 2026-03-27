騙血汗錢把妹「典芋長」老闆女友都超正　豪車豪宅獵愛手法曝

▲「典芋長」甜品品牌黃姓創辦人一條龍吸金害16人誤入陷阱慘賠。（圖／民眾提供）

記者黃宥寧／台北報導

知名連鎖甜品品牌「典芋長」黃姓創辦人無預警遭檢警逮捕收押，《ETtoday新聞雲》追查發現，他以開豪車、住高級住宅營造成功形象吸引投資，卻曾盜領同居女友約180萬元遭判刑。被害人並指，黃男多鎖定外籍或離婚女性，透過感情拉近距離後再談投資，獵「女」與吸金手法交錯，疑似形成固定套路。

年僅39歲的黃男自2023年至今年間，以「典芋長」品牌名義透過社群平台投放加盟廣告，對外宣稱提供「一條龍加盟服務」，包含創業輔導、設備建置、原料供應及營運協助，吸引民眾投入資金創業。據悉，已有16名被害人因加盟或入股投資受害，總損失金額逾千萬元。

《ETtoday新聞雲》先前披露，黃男於2024年4月間，以「合夥經營典芋長企業社」為名，向潘姓投資人謊稱將投入600萬元資金，邀對方出資150萬元，並約定以8：2持股共同經營。潘信以為真，簽約後匯款100萬元，另支付36萬元作為設備及相關支出。

▼黃男以輕鬆加盟等話術拐騙多人受騙投資。（圖／記者黃宥寧攝）

然而，檢警調閱資金流向發現，黃男收款後即將其中50萬元挪作償還個人貸款，其餘款項亦遭提領或轉出，並未依約投入營運。潘男事後察覺異狀解除合夥關係，黃男雖承諾還款，卻迄今未履行。

檢警進一步查出，「典芋長」企業社年度幾無營收，資產僅約28萬元，與其宣稱投入600萬元顯不相符，加上帳戶資金遭提領一空且涉及債務強制執行，認定黃男明知無資金能力，仍以不實投資話術誘使他人交付款項，涉犯詐欺取財罪，依法提起公訴。

▼「典芋長」被害人們組成自救會。（圖／記者黃宥寧攝）

除單一投資案外，多名被害人組成自救會向《ETtoday新聞雲》控訴，黃男透過臉書投放加盟廣告，並邀約至夜市攤位現場，營造生意興隆及即將展店的假象，進一步以「公司將投入資金」、「展店計畫已完成」等說詞吸引投資。部分投資人投入數十萬至上百萬元不等，卻遲未見任何展店進度，甚至無法取回資金。

有被害人指出，黃男後續不斷以資金不足、貸款需求甚至倉庫失火等理由拖延，並要求投資人追加資金或擔任貸款保證人，導致損失持續擴大。另有被害人指控，黃男收取投資款後，生活仍相當奢華，甚至多次出國旅遊，疑似以投資人血汗錢支付個人開銷，與其對外宣稱資金緊張情形明顯不符。

▲黃男鎖定離婚女性透過感情關係建立信任後，再引導參與投資計畫，使「感情」與「吸金」手法交錯運作。（圖／民眾提供）

此外，《ETtoday新聞雲》追查發現，黃男過去除曾盜領同居女友約180萬元遭判刑外，另有投資糾紛經法院判決須返還136萬元，爭議不斷。被害人指出，他平時開豪車、居住高級住宅，刻意營造事業成功形象，提高投資說服力；更有被害人指稱，黃男多鎖定外籍或離婚女性，透過感情關係建立信任後，再引導參與投資計畫，使「感情」與「吸金」手法交錯運作，疑似形成固定模式。

更離譜的是，有被害人爆料，黃男在外積欠債務，債主甚至上門討債，導致其父母遭波及毆打，家庭亦陷入紛擾，顯示其財務狀況早已亮起紅燈，卻仍持續對外招攬投資，行徑備受質疑。