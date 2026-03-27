自小客「開錯路掉頭」撞飛機車卡水溝　零件散滿地騎士慘死

▲▼壯圍鄉大福路一段與大福路122巷口轎車與機相撞，轎車卡水溝上，騎士被撞飛倒地不治。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣壯圍鄉今（27）日上午發生一起嚴重的奪命車禍，大福路一段與大福路122巷口，今上午8時許，游姓男子駕駛轎車疑似因開錯路欲掉頭行駛，不慎與43歲謝姓機車騎士發生劇烈碰撞。謝姓騎士被撞飛倒地，失去生命跡象，經緊急送醫搶救後，仍於上午9時 25分宣告不治。詳細肇事原因有調查釐清。

警方初步調查，轎車駕駛游姓男子自述，事發前發現走錯路，準備掉頭改沿大福路122 巷由北往南行駛，當時車速不快，卻在路口與謝男的機車發生碰撞。由於撞擊力道猛烈，轎車隨後失控擦撞路邊養殖池，最終整輛車橫跨卡在水溝上。

這起事故現場狼藉一片，機車車體嚴重毀損、車殼碎屑散落一地，連受害騎士的安全帽也噴飛至路中央。救護人員於8時54分將謝男送抵醫院，當時謝男已無呼吸心跳，後經搶救半小時後，仍因傷勢過重不治。

礁溪分局警方指出，游姓駕駛的酒測值為零，目前事故車輛已全數移離，詳細肇事責任與事故原因仍有待鑑識調查。警方呼籲，用路人行經路口或欲變換車道、迴轉時，應隨時注意車前與周邊狀況，確保行車安全，避免憾事再次發生。