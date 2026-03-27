女店員遭前男友割喉亡！池袋寶可夢中心暫休業　各門市活動急取消

記者張方瑀／綜合報導

日本東京池袋寶可夢中心（ Mega Tokyo）一名女店員26日遭前男友持刀襲擊，頸部遭狂砍至少5刀，送醫後宣告不治，凶嫌隨後也自殘身亡。受此事件衝擊，日本寶可夢中心官方27日緊急宣布，包含橫濱、福岡在內的部分門市活動全面取消，池袋門市也將暫停營業。

池袋寶可夢中心爆情殺 21歲店員慘遭割喉

綜合日媒報導，這起命案發生在26日晚間約7點15分。當時正值營業時間，26歲的凶嫌廣川大起闖入位於太陽城（Sunshine City）內的寶可夢中心，持利刃瘋狂攻擊正在店內工作的21歲女店員春川萌衣。

據搜查消息指出，廣川下手極為殘暴，對準春川的頸部等要害至少猛刺5刀以上。現場血跡斑斑，顧客驚慌逃竄。廣川在行兇後也隨即持刀自殘頸部。警方接獲報案後將兩人緊急送醫，但最終仍因傷勢過重，雙雙宣告不治。

▲日本東京池袋寶可夢中心一名女店員26日遭前男友持刀襲擊。（圖／達志影像／美聯社）



恐怖前任起底 曾簽禁制令稱「想復合、不靠近」

根據警方調查，廣川大起與死者春川萌衣曾為交往關係，但廣川在分手後長期對女方單方面執著，甚至演變成恐怖情人。去年12月，廣川就曾因涉嫌違反《跟蹤騷擾防治法》遭到逮捕。

今年1月，法院對其核發「接近禁止命令（禁制令）」，當時廣川還對警方表示，「是因為太想復合才這麼做，我保證再也不會靠近她了。」

沒想到，就在禁制令保護期間，廣川仍選在人潮眾多的商場內埋伏行兇。認識死者的鄰居心碎表示，春川是一個非常孝順的孩子，經常幫媽媽提重物、跑腿，沒想到竟會慘死在恐怖前任手中。

官方緊急取消全日活動 池袋門市無限期停業

受此影響，日本寶可夢中心官方網站於27日發布緊急公告，表示為了配合警方調查及照顧員工的身心健康，池袋寶可夢中心即日起暫時歇業，重新營業時間另行通知。

此外，官方也以「種種因素」為由，取消了多場原定在其他分店舉辦的活動：

寶可夢中心橫濱店：27日「好友對戰」取消。

寶可夢中心福岡店：27日「卡牌教室」取消。

全台（日）門市：28日以後的「寶可夢見面會」全數喊卡。

官方在公告中致歉：「對於造成廣大粉絲的擔憂與困擾，我們深感抱歉，也懇請各位見諒。」目前日本警方正針對廣川的犯案動機與詳細經過展開進一步調查。

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