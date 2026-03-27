顏慧欣辭呈點經貿辦缺失、提建言遭嚴厲駁斥　卓榮泰下令調查

▲行政院長卓榮泰受訪。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣近日因病離世，享年53歲，行政院將核頒一等功蹟獎章表彰貢獻。但日前社群上開始流傳，顏生前疑遭長官排擠、工作不愉快，行政院宣布啟動調查，更有媒體披露顏的辭呈內容，當中點出「一再提出建言未獲採納」、「遭到嚴厲駁斥」等。院長卓榮泰今（27日）也證實，顏副總談判代表確實在今年農曆年假時，以傳真、簡訊的方式傳來一辭職信，內容就是今天在媒體所揭露。

卓榮泰今赴立法院備詢前受訪證實，顏慧欣副總談判代表確實因為個人因素，包括身體因素，在今年農曆年的連假當中，用傳真的方式、簡訊的方式傳來一封辭職信，內容就是今天在媒體所揭露。

卓榮泰說，因為當時正值年假當中，所以辦公室的同仁第一時間回覆，請她能夠好好的珍惜、保重身體。因為她的文中也提到，身體如果好轉，願意再為國家來服務，所以也希望她身體保養之後，能夠儘速的再回到工作崗位上。

根據《工商時報》所披露的辭呈內容，顏慧欣提到，有幸受邀參與國際經貿談判相關事務，非常期待能夠盡自己所能，為攸關台灣整體競爭力的重要政策貢獻一份心力。但實際參與行政院貿辦（OTN）的工作後，心中頗感憂慮。

顏慧欣在辭呈中舉例，過去多次由國家領導人層級對外宣示的爭取加入CPTPP一事，實際上在執行層次充滿消極敷衍的態度，無具體計畫與時程；自己在過去一年半多次提出建言，不但未獲採納，甚至遭到嚴厲駁斥。此外，OTN設立至今已逾18年，肩負如此重要的任務，卻仍屬任務編組性質，且完全沒有培養高階談判人才的制度，導致人才出現嚴重斷層；在決策流程與公文查考制度上，也有待強化。

顏慧欣提到，雖一再提出建言，但始終未獲接納。身為副手，也反覆思考，如何在不違反行政倫理的前提下，向鈞長報告這些情況。後因台美關稅談判開始，職權衡情勢輕重，暫時擱置了這個念頭。近日因健康因素，經醫師診斷與綜合評估後，必須自即日起辭去公職，專心調養身體。

顏慧欣在辭呈中提到，雖然萬分珍惜院長所託付的責任，也深感能夠全力以赴、竭誠奉獻是一種榮幸，但也必須考量自身狀況，避免影響OTN的運作效能。未來若身體康復，而台灣仍有需要，必當竭盡所能，不負所望。