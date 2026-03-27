台南市勞工局攜手嘉藥辦論壇　聚焦職災預防與職場心理健康

▲台南市政府勞工局攜手嘉南藥理大學舉辦高階主管論壇，吸引約200位產官學代表參與。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為落實台南市長黃偉哲打造「希望家園」的施政理念，台南市勞工局與嘉南藥理大學職業安全衛生系於27日，在該校國際會議中心共同舉辦2026年「職災預防．健康促進」高階主管論壇，邀集產官學界約200人齊聚一堂，針對職場安全、法規修正及心理健康議題進行深入交流，現場互動熱絡。

本次論壇聚焦四大主題，包括「建立安全職場：從職安法談職場霸凌的辨識與因應」、「安心職場的管理實務：性騷擾與跟騷的辨識與回應」、「114年職業安全衛生法新修正條文說明」，以及「114年重大職災案例檢討暨115年勞動檢查方針」，由多位專家學者進行專題演講，提供企業實務與法制面的最新觀點。

會中首先由黃雅萍律師指出，隨著國內外職場環境變遷及近年霸凌事件頻傳，政府已推動修正職業安全衛生法，增訂「職場霸凌」專章，明確界定行為態樣並要求事業單位建立防治機制。當雇主知悉相關情形時，必須即時採取適當措施，並依規定通報，藉此完善制度、降低風險，讓職場安全邁入新階段。

接續由心理專業領域分享「安心職場」實務，針對性騷擾與跟蹤騷擾的辨識與應對進行說明，強調企業應建立完整申訴管道，並結合法律諮詢、心理輔導與社會資源介入，才能真正協助受害者。同時也提醒雇主平時應加強宣導，提升員工對性別尊重與職場界線的敏感度，從源頭預防不法侵害。

此外，勞動部職安署南區職業安全衛生中心代表也針對114年法規修正重點進行說明，並透過重大職災案例分析，檢討事故原因與管理缺失，同時揭示115年勞動檢查重點方向，提醒事業單位落實法規與管理機制，以有效降低職災發生機率。

台南市政府勞工局長王鑫基表示，為深化企業職安文化，勞工局持續推動「安衛家族」制度，以「大廠帶小廠」模式促進經驗傳承，截至目前已成立43個安衛家族，超過990家事業單位共同參與。另透過教育訓練、宣導及論壇等多元管道，建立政府、企業與學界之間的溝通平台。

王鑫基指出，論壇主題已從早期單一職場安全，逐步延伸至健康促進與心理健康層面，顯示職安觀念持續進化。他也感謝嘉南藥理大學長期協力推動，期盼透過此次高階主管交流，讓與會企業將所學帶回職場，實際改善工作環境，共同打造安全、健康且宜居的城市。