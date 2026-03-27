「典芋長」騙加盟16人慘賠千萬　被害人控訴：開會都在吃飯聊天

▲夜市起家的甜品品牌「典芋長」黃姓創辦人以加盟、合夥投資名義吸金。（圖／民眾提供）

記者黃宥寧／台北報導

夜市起家的甜品品牌「典芋長」黃姓創辦人以加盟、合夥投資名義吸金，承諾投入資金開店卻未履約，部分款項疑遭挪用，目前至少16人受害，金額逼近千萬。檢警本月初搜索拘提黃男，認定涉詐且有逃亡及反覆詐騙之虞，向法院聲押獲准，但未禁止接見通信。

《ETtoday新聞雲》專訪多名被害人指出，39歲黃男常透過臉書投放加盟與徵才廣告，強調品牌從夜市起家、準備擴大展店，並對外宣稱「開店輕鬆」、「有人會協助展店與營運」，吸引有意創業者主動詢問。當投資人聯繫後，黃男會邀請至夜市現場查看，營造品牌生意不錯、即將擴張的印象，再進一步提出合夥或加盟投資方案。

受害者表示，黃男常以「公司將投入大筆資金」、「一起合夥開店」、「後續會成立新公司展店」等話術，強調投資後能共同經營並取得分潤，甚至稱展店計畫已規劃完成，吸引投資人投入資金。其中有人被要求投入百萬元資金，也有人被告知資金將用於設計、設備與展店成本，讓投資人信以為真。

▲黃男狼狽上銬畫面。（圖／記者黃宥寧攝）

一名受害者指出，自己簽約後依指示先後匯款50萬元、30萬元及10萬元，合計90萬元，但對方仍持續催促追加資金，並以「展店需要資金」、「公司準備擴張」等理由要求再投資，但加盟計畫遲遲未啟動，店面設計、設備採購與展店進度皆未推動。

受害者表示，自己曾主動聯繫設計公司與攤車廠商並取得報價，但黃男始終未進一步執行，合約中約定每月召開會議討論進度，實際上卻僅以吃飯聊天帶過，甚至拒絕簽署會議紀錄，讓投資人逐漸起疑。

此外，受害者指出，黃男之後又以資金不足為由，要求投資人擔任貸款保證人，貸款未成後又稱倉庫失火，並表示投資款已用於賠償及設備費用，導致展店延宕。受害者質疑資金用途與投資目的不符，開始懷疑遭詐並報警提告。

另名受害者也指出，黃男以「加盟後很快就能開店」、「公司會統一規劃展店」等話術吸引投資，但實際上開幕時間一再延宕，部分人解除合約後至今未取得退款，也有人投入上百萬元卻未領到任何分潤。

▼「典芋長」曾靠「大芋圓、份量實在」吸引排隊人潮，一度成為社群打卡熱門。（圖／記者黃宥寧攝）

另外，受害者背景遍及各行各業，包括補習班老師、上班族及小型創業者等。其中更有單親媽媽為籌措投資資金，將原本棲身的房地產出售後投入加盟計畫，盼藉此創業改善生活，未料資金投入後展店遲未啟動，至今無法取回款項，生活陷入困境。

自救會成員低調表示，目前至少16名被害人，受害金額逼近千萬元，被害人分布於不同縣市，案件分別向各地檢署報案，另有網路匿名留言自稱受害者但無法聯繫確認，實際人數恐更多，且均與同一品牌加盟投資有關。

據了解，黃男先前遭詐欺罪提起公訴後，陸續又有各地被害人向不同地檢署提告，案件逐漸擴大。因涉及同一品牌與相似投資手法，後續由士林地檢署邱獻民檢察官統籌彙整各地報案資料，並請刑事局成立專案偵辦中。

專案小組蒐證後，於本月初發動搜索行動並拘提黃男到案說明。經檢察官複訊後，認定其涉犯詐欺罪嫌重大，且有逃亡之虞及反覆實施詐騙之可能，向法院聲請羈押獲准，但未禁止接見通信。