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日智庫預測：2035年前　中國有能力「部署2000枚核彈頭」

東風-26型彈道飛彈（DF-26）是中國航天科技集團研製的核常兼備遠程彈道飛彈。（圖／CFP）

▲日本智庫警告解放軍核武能力。圖為中國東風-26型彈道飛彈（DF-26）。（圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

日本「笹川平和財團」研究小組25日發布報告指出，隨著中國核設施生產能力提升，預計到了2035年將具備實戰部署2000枚核彈頭的能力，「可能追上現今美國與俄羅斯的水準」。

這份報告由「核彈頭生產循環國際動向研究小組」彙整，召集人為東京大學先端科學技術研究中心副教授小泉悠，團隊中不僅有戰略安保專家，更加入物理學、核子工程等理科學者，透過衛星影像監控中國核設施運作狀況，藉此分析製造核彈頭相關物質的產能。

鈽持有量相對低　民用工廠急起直追

《朝日新聞》引述報告指出，中國目前在甘肅省與四川省的2座石墨反應爐提取軍用鈽，截至2024年擁有約2.9噸，儘管遠低於俄羅斯的88噸與美國的38.4噸，但仍足以製造600至1100枚左右的核彈頭。美國國防部也估計，中國2024年的核彈頭持有數量為600枚。

▼日本學者透過衛星影像監控中國核武材料產能。圖為廣東台山核電廠。（圖／CFP）

▲廣東台山核電廠。（圖／視覺中國）

甘肅省沙漠地帶發現2座可提取鈽的新建再處理工廠，北京也正持續增強「民用」核設施的能力，包括2002年起在浙江省秦山核電廠運轉2座適合生產武器級鈽的重水反應爐，福建省一座可提取超高純度鈽-239的高速增殖爐，2023年夏季起也大量排放廢水，顯示進入試運營，最快2026年後即可透過再處理提取鈽。

擴張核武引憂慮　日學者示警

小泉悠指出，「即便在現階段，中國每年仍具備生產相當於100枚以上核彈頭所需鈽元素的能力。」若使用這些鈽，中國穩定生產核彈頭的能力今後將增至每年200枚，並在2035年前具備實戰部署2000枚核彈頭的能力。

報告指出，中國將民用設施提取的鈽轉為軍事用途，極可能構成嚴重的國際協定違反行為。小泉悠說，「中國正根據其國力及與美關係擴張核武。日本必須思考，面對長期擁有強大核武與常規戰力的中國，應該如何達成戰略嚇阻。」

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