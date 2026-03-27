教授變噁男！課堂上告白女大生　遭全班圍毆「一路追打到停車場」

▲阿卜杜勒突然在課堂上向一名女學生告白。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

印度卡納塔克邦（Karnataka）發生離譜事件，一名醫學院助理教授竟在課堂上向女學生「公然告白」，事後遭到該名女學生及其他同學追打，校方隨即將涉事教授停職並報警處理。

助理教授表白 女學生震驚

《新德里電視台》報導，這起事件發生在斯里·西達斯醫學院（SSMC）。

根據學生拍攝影片，助理教授阿卜杜勒（Abdul）站在講台上，在全班同學面前說道，「我無法抗拒這個班級給我的巨大愛意，我想向你們班上一位最重要的女孩表白」，隨後直接對該名女學生說出「我愛你」，並承諾發巧克力給全班。

阿卜杜勒此舉讓所有學生震驚與譁然，該名女學生也立即上前質問，要求助理教授一起去找校長說明，雙方發生口角。

衝突過程中，阿卜杜勒宣稱女學生曾經對他示愛，「妳不是說我愛你嗎？」但當女學生要求拿出證據時，阿卜杜勒先宣稱「有監視器畫面」，隨後又說「明天再談」，發完巧克力便離開教室。

學生圍毆 助理教授遭停職

消息傳開後，憤怒的學生們在校園內圍堵這名助理教授。影片顯示，該女學生用鞋子抽打阿卜杜勒，其他學生也加入攻擊行列。阿卜杜勒被一路追打到大學停車場附近，受傷後設法逃離現場。

這所醫學院由該邦內政部長帕拉梅什瓦拉（G Parameshwara）所擁有，校方已將阿卜杜勒停職，警方也已立案調查，後續偵辦工作持續進行中。