蔡正元發監上銬！三中案唯一判囚3年半　全程微笑乘囚車入獄

記者劉昌松、黃資真／台北報導

前立委蔡正元因在參與國民黨處分三中案交易期間，侵吞阿波羅公司的資產2.8億元，被法院依業務侵占罪判刑3年6月確定，成為包括前總統馬英九在內，三中案中唯一有罪的被告。今(27日)上午蔡正元抵台北地檢署執行科報到，稍早11時許，蔡已上銬走上囚車，全程面露微笑，被送往台北監獄服刑。

▲蔡正元發監上囚車 。（圖／記者徐文彬攝）



本案源於馬英九等人在2005年間，為了解決國民黨黨產問題，賤賣中投公司掌控的中影、中視、中廣(合稱三中)資產，造成國民黨損失72億元，涉嫌違反《證交法》特別背信等罪遭到起訴，但是馬英九與中投前董事長張哲琛、前總經理汪海清3人歷經二審判決都獲判無罪，檢方現正上訴最高法院。

▲館長到場聲援，兩人握手擁抱。（圖／記者黃宥寧攝）



同案被告中之一的前國民黨立委蔡正元。因在2006年間，與有意購買中影股權的郭台強妻子羅玉珍、莊婉均達成三方協議，以蔡正元可掌控的阿波羅公司作為交易平台，統一收取購買中影股權的資金，但蔡正元卻以不良債權等名義，侵吞2.8億元股款，用來買車、購屋、還債等私用。結果在2025年底被高院依業務侵占罪判刑3年6月，並沒收犯罪所得確定。