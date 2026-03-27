柯文哲重刑催化藍白合？　黃國昌：執政黨擺爛、在野要扛起國家

▲民眾黨27日召開擴大中央委員會後舉行記者會，主席黃國昌宣布民眾黨全體總動員，329上凱道討公道為司法公正而戰。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨創黨主席柯文哲官司宣判，一審遭重判17年，判決結果衝擊政壇版圖，也攸關未來國民黨、民眾黨間的互動，甚至恐讓藍白合作更為緊密。對此，民眾黨主席黃國昌今（27日）說，作為在野黨，面對再艱難的處境，永遠會把人民、把民生、把經濟放在第一位，不僅做好分內的工作，更要扛起這一個國家的未來。

黃國昌說，在政治上，民眾黨向來相信國家利益高於政黨的利益，從過去到現在，即使是面對柯文哲主席被司法追殺，民眾黨的價值從來沒有動搖過。

黃國昌直言，過去在國會推動各項福國利民的法案，「令人非常遺憾的是，這一些福國利民、進步的法案，剛好都是執政黨，站在改革的對立面所抗拒的法案，甚至不惜抹紅抹黑的法案」。

黃國昌舉例，去年5月13日，民眾黨、國民黨提案修正《核管法》，當初民進黨痛罵藍白的立委，甚至把它作為大罷免的理由，甚至說藍白是在配合中共，在配合中共修法，「結果，賴清德總統上個禮拜公開感謝國會通過的核管法，民進黨不需要出來給大家一個交代嗎？」

黃國昌質疑，去年在立法院污衊在野黨推動修正《核管法》的民進黨立委，請問現在人在哪裡？全部都躲起來嗎？全部都不敢面對嗎？這是為什麼他會說，當執政者擺爛的時候，作為在野黨，面對再艱難的處境，永遠會把人民、把民生、把經濟放在第一位，不僅做好分內的工作，更要扛起這一個國家的未來。

至於日本政治學者小笠原欣幸昨分析，柯文哲案件一審宣判後，藍白2028仍會會共推總統候選人，但過程中藍白兩黨可能會拉開距離？黃國昌表示，對於任何學者跟政治評論的評論，他都表示尊重。

黃國昌說，對於民眾黨而言，柯文哲主席他關心的是台灣司法體系以及台灣文官體系，會不會因為民進黨濫用國家機器進行司法迫害而崩潰，讓第一線專業的公務員沒有辦法好好的做事，對於國家社會造成更大的傷害，「這樣的格局跟民進黨只想著選舉，只想著自己的政權，高下立判」。