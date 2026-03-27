賴清德拋重啟核能　國民黨提案譴責、要求卓揆赴立院報告

▲總統賴清德。（圖／記者徐文彬攝）



記者杜冠霖／台北報導

總統賴清德日前拋出核電新方向，指出因應AI時代與經濟發展，評估核二、核三廠具備重啟條件，台電預計於3月底將再運轉計畫送交核安會審議。對此，國民黨團今（27日）立法院中提出2公決案，要求立院決議「行政院卓榮泰院長無視國家經濟展最重要的基礎是穩定的電力供應，盲目推動錯誤的能源政策讓台灣空轉，應給予最嚴厲之譴責」、「要求行政院長向立法院提出『重啟核電以因應AI時代經濟發展』專案報告」。2案經表決後逕付二讀，並交付黨團協商。

國民黨團提案，有鑑於「非核家園」乃民進黨列入黨綱的神主牌，不僅在野時非理性抗爭要求廢核，首次執政後甚至片面停建核四造成國庫鉅額損失，而後二次執政在蔡英文、賴清德接續主政下，強推「非核家園」入法，能源結構去核化，經十年執政，最終於2025年5月17日賴總統宣布達成「非核家園」目標，日前賴總統又宣布，將評估重啟核二、核三，能源政策急轉彎引發國人議論，綠營內部也炸鍋。

提案指出，民進黨執政後推動綠能，惟光電、離岸風電開發過程弊端不斷，官商勾結、毀農滅漁、高額購電費用全民買單，光電裝置目標一再跳票，風電國產化鬆綁衝擊本土業者生存，唯一獲利只有綠友友們。再者，為因應能源去核化，民進黨政府重押火力發電，占比達八成以上，以天然氣發電為大宗，巨幅增加的碳排量對國人健康造成嚴重影響，遭譏「用肺發電」，今受俄烏、中東戰爭影響，天然氣進口成本飆漲，國內安全存量不足，不僅讓台電、中油2家公司財務雪上加霜，供應問題更引發國安危機。

國民黨團表示，前總統蔡英文曾說：「我們有把握在10年內不會大幅漲電價。」，但能源配比錯誤導致成本上升，蔡、賴二人執政迄今不但調漲6次電價且挹注台電3千億人民血汗錢的代價。此外，由於賴清德總統宣示重啟核電，以核三廠為例，預估重啟成本可能高達3,900億元。更有甚者，因民進黨非核家園而停建的核四，從計畫投資總額到停工封存及後續燃料棒外運處理費用，將近3千億元的經費全部打水漂，粗估廢核代價約高達9,000億元。

國民黨團提案，爰建請院會做成決議：「『錯誤的政策比貪污更可怕』，賴政府行政院卓榮泰院長無視國家經濟展最重要的基礎是穩定的電力供應，盲目推動錯誤的能源政策讓台灣空轉，決策髮夾彎導致兆億元民脂民膏的浪費，實有愧於國人，應給予最嚴厲之譴責」。是否有當，請公決案。

國民黨團指出，顯然賴政府已預見到現行去核化的能源政策根本無法滿足產業用電與淨零要求，然而事後行政院院長卓榮泰雖說總統拋出重啟核電論述前有與行政團隊充分溝通討論，事後經濟部及台電亦表示相關重啟評估採取「平行進行」策略，以爭取時效，但卓揆卻又重申「核安無虞」、「核廢有解」、「社會共識」三原則，似有意技術性卡關。

國民黨團指出，而執政黨民意代表甚至在選舉考量下發言捍衛「非核家園」，諸多與重啟核電背道而馳的言行，反讓外界更加疑惑賴政府承認錯誤、回歸科學的務實調整能源政策仍將無法擺脫意識形態的束縛，恐讓評估流於形式，再次虛擲公帑。

國民黨團也提案，建請院會做成決議：「能源已被各國視為攸關數位主權與國家安全的戰略資源，要求行政院院長率相關部會首長向立法院提出『重啟核電以因應AI時代經濟發展』專案報告，並備質詢」。是否有當，請公決案。