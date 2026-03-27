可攻擊敵軍基地！日神盾艦改裝「掛戰斧飛彈」　取得400枚震懾中國

▲日本海上自衛隊金剛級神盾護衛艦「鳥海號」（DDG-176）完成改裝。（資料照／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

日本海上自衛隊金剛級神盾護衛艦「鳥海號」（DDG-176，ちょうかい）於當地時間26日在美國加州聖地牙哥海軍基地完成改裝，獲得發射美製「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈的能力，射程超過1600公里，可用於攻擊敵方基地，成為日本反擊能力的新支柱。日本海上自衛隊計畫8月前進行首次試射，預計9月返國投入實戰任務。

根據日媒《讀賣新聞》、《共同社》，此次改裝完工紀念儀式在聖地牙哥海軍基地舉行，日美雙方官員出席，日本海上自衛隊水上艦隊司令伍賀祥裕強調，「反擊能力將成為阻止日本受到侵略的重要遏阻力」，指出此次改裝可讓護衛艦在實戰中攻擊敵方導彈發射據點，提升日美同盟整體防衛效能。

伍賀祥裕透露，「計畫在8月進行實彈試射，確認『戰斧』巡弋飛彈的運作性能」。

「鳥海號」將成為日本首艘具備攻擊敵方基地能力的護衛艦，射程可達1600公里以上，飛彈可採迂迴航路以求突破敵方防空網。日本海上自衛隊表示，該艦將於9月中返回日本後正式投入任務，未來將陸續完成8艘金剛級護衛艦的改裝，預計總共取得最多400枚「戰斧」飛彈。

日本防衛省指出，攻擊敵方基地能力是以自衛為目的的反擊手段，允許對外國領域內的導彈基地等目標實施打擊，明文載於2022年的安全保障相關文件中。

此次改裝正是針對中國和北韓（朝鮮）等國對日本施加壓力的情況下而強化的遏阻措施。伍賀司令也指出，隨著區域安全環境日益嚴峻，「戰斧」巡弋飛彈能力將顯著強化日美同盟的防衛與應對能力。