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全聯愚人節推「猜不透」新品　網揭實際內容物：有兩種口味

▲▼全聯We Sweet推出期間限定新品「猜不透」。（圖／業者提供）

▲全聯We Sweet推出期間限定新品「猜不透」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

愚人節各大通路推出搞怪新品，全聯福利中心旗下甜點品牌We Sweet，即日起至4月9日推出期間限定甜點「猜不透」，主打果凍口感與神秘風味，一入口難以分辨實際口味，單顆特價45元，掀起網友討論「到底是什麼味道？」還有人笑說「問問戴佩妮」。

有網友在臉書社團「我愛全聯－好物老實説」，拍下新品「猜不透」包裝後發文詢問「請問大家有吃過這個嗎？」貼文曝光後引發熱議，不少人分享實際品嚐心得，有人留言「荔枝跟檸檬果凍」、「吃起來像檸檬愛玉」，也有人笑稱「背面成分表來排列組合一下？」、「想來首叮噹的猜不透」、「問問戴佩妮」。

全聯表示，此次推出的We Sweet愚人節限定新品「猜不透」，以果凍QQ口感打造趣味味覺體驗，希望讓消費者在品嚐甜點時，也能感受猜測口味的驚喜感，適合在愚人節期間與朋友分享，增加互動樂趣。

全聯指出，旗下甜點品牌We Sweet自2016年推出以來，主打價格親民與多樣選擇，並持續推動「月月有新意」商品策略，每月依季節與話題推出約3至5款新品，全年新品數量超過200款，透過不斷更新甜點品項，維持消費者新鮮感。

★7-ELEVEN

7-ELEVEN 也將於4月1日愚人節起，限時限量推出一系列搞怪獵奇「反差美食」，包括最受矚目的「統一布布」，還有像是「翻轉肉鬆飯糰」入口先感受到酥鬆肉鬆，才是甘甜米飯。「魚卵龍蝦風味盲盒海苔御飯糰」搭配隨機口味的海苔，有醬油、大蒜、奶油、香菜等，咬下才知道風味。

▲▼7-ELEVEN愚人節推出一系列反差美食。（圖／記者林育綾攝）

▲7-ELEVEN愚人節推出一系列「反差美食」。（圖／記者林育綾攝）

甜食方面，推出「這不是抹茶鬆餅」看似綠色的甜點不是抹茶口味，而是搭配芥末奶霜，鹹甜微嗆。「這不是菠蘿麵包」保有菠蘿麵包格子狀，卻是酥脆餅乾口感。

▼「這不是抹茶鬆餅」搭配芥末奶霜。（圖／記者林育綾攝）

▲▼7-ELEVEN 愚人節推出一系列「反差搞怪美食」。（圖／記者林育綾攝）

▼「這不是菠蘿麵包」是菠蘿麵包形狀的酥脆餅乾口感。（圖／記者林育綾攝）

▲▼7-ELEVEN 愚人節推出一系列「反差搞怪美食」。（圖／記者林育綾攝）

同時統一布丁推出整顆黃色的「布布」，新品命名「焦糖出走咘布」將滑嫩的統一布丁變成全部黃色，口感濃郁滑順香甜不膩，數量有限，售完為止。各店到貨時間可能有差異，依門店實際到貨時間為主。

想要買到「布布」，7-11「uniopen會員訂閱制」將於3月30日上午11點至4月1日，推出限時3天「統一布丁 焦糖出走咘布」訂閱會員專屬預購，每人限購1組（3入)，活動總限量1萬組。

▲▼7-ELEVEN 愚人節推出一系列「反差搞怪美食」。（圖／記者林育綾攝）

▲統一布丁新品「焦糖出走咘布」。（圖／記者林育綾攝）

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