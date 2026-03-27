曾是過街老鼠！鍾東錦曝柯文哲1段話：以他的智慧，涉弊可能性不高

▲柯文哲（左）曾與鍾東錦（右）交流政治想法。（圖／苗栗縣政府提供）

記者曾筠淇／綜合報導

苗栗縣長鍾東錦有多項前科，包含傷害致死、殺人未遂、組織犯罪、通姦等。鍾東錦就在臉書上回憶道，幾年前，他是被天天圍剿的過街老鼠，但「某人」卻告訴他很多治理城市的方法，毫無理由的接納他，「那個人就是柯文哲，今天（指26日）他被重判17年。」他沒有資格評論是非，但他相信以柯文哲的智慧，涉弊的可能性不高。

鍾東錦回憶首次會面狀況

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鍾東錦昨（26）日在臉書粉專上發文表示，「找回人民對司法的信任，就是以同樣的標準檢視每一個人。」幾年前，他第一次到了「某人」正在籌備的辦公處所，這是兩人第一次會面。他說，對方的辦公室只有一張摺疊桌，以及幾張小椅子。

自認過街老鼠，曝兩人對話

鍾東錦繼續說道，「某人」當時是響噹噹的大人物，而他則是被名嘴天天圍剿的過街老鼠，然而，對方卻告訴他很多治理城市的方法，甚至為他加油打氣，字字真誠。他說，這樣的大人物毫無理由的接納了他，於是他小心翼翼試探，詢問對方是否有什麼地方需要他的幫忙？

結果「某人」就說，如果要幫忙，他十分感謝，「但請遵守法規，個人政治獻金上限十萬」，多的不能收，他會自己盡力籌錢。之後鍾東錦看到新聞，「說他拿房子貸款了兩千萬，為自己的選舉買單，一切從簡」。

鍾東錦：柯文哲涉弊可能性不高

話說到這，鍾東錦才透露「某人」是誰，「那個人就是柯文哲，今天（指26日）他被重判17年。」鍾東錦表示，司法是國之重器，他沒有資格評論誰的是非對錯，但是「我相信以柯的智慧，他涉弊的可能性不高」。

鍾東錦說，或許他有很多支持者不喜歡柯文哲，但他還是要秉持良心發言「喜不喜歡一回事，但如果判決的刑度有失比例原則，那麼對人民來說，只是讓真相陷入更深的漩渦。」他認為「檢視標準一致，實現多黨共治，台灣才能平息對立，開創新局」。