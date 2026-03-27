Skoda退出中國市場　陸分析：電動化、智能化轉型較慢

▲大眾集團旗下捷克品牌Skoda將退出中國市場。（圖／翻攝新華社）

記者魏有德／綜合報導

大眾中國昨（26）日證實，旗下捷克汽車品牌斯柯達（Skoda，下同）將於2026年年中退出中國市場，結束近20年在地銷售。大眾官方表示，此舉屬Skoda品牌全球策略調整，未來將轉向印度與東協等市場，同時，售後服務將由上汽大眾承接，確保既有車主權益。

《上觀新聞》報導，曾連續三年在華銷量超30萬輛的捷克汽車品牌斯柯達，在進入中國近20年後，終究還是迎來了告別時刻。

Skoda於2007年透過大眾與上汽合作進入中國市場，曾憑藉性價比與德系品質快速擴張，2016年至2018年連續三年銷量突破30萬輛，2018年達到34.1萬輛高峰，中國一度成為其全球最大單一市場。

然而，隨著中國自主品牌崛起與市場競爭加劇，斯柯達近年銷量大幅下滑，至2025年已降至約1.5萬輛。

大眾中國表示，Skoda在中國的銷售將持續至2026年年中，之後售後服務將由上汽大眾負責，車主仍可獲得保固與維修支援。

業內人士分析，Skoda退出並非個案，過去鈴木、雷諾、Jeep與三菱等品牌曾陸續縮減或退出中國市場，原因多與電動化與智能化轉型較慢有關，在大陸新能源車滲透率突破50%的背景下，Skoda未在中國導入新能源車型，仍以燃油車產品為主，且車載系統與輔助駕駛功能更新速度相對落後，影響市場競爭力。

市場人士指出，隨著中國品牌在電動化與智能化領域快速發展，過去合資品牌依賴品牌與技術優勢的紅利已明顯減弱。

不過，數據顯示，Skoda在全球市場表現仍維持成長。2025年全球銷量突破100萬輛，年增12.7%，並實現25億歐元營業利潤，成為大眾集團旗下重要獲利來源之一。