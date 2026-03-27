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北部今明有雨　下周回暖飆30度「清明連假防劇烈天氣」

▲▼丹娜絲颱風逐漸遠離台灣，中央氣象署宣布解除陸上警報，北市街頭仍有局部風雨。天氣,行人,路人,雷雨,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,西南氣流,颱風外圍環流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,強風警報,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲今天鋒面通過，東北季風增強，白天主要降雨區落在北部。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(27日)及明天鋒面通過、東北季風增強，今天白天主要降雨區落在北部，東部也有局部雨，周日及下周一降雨趨緩，溫度回升，高溫可飆破30度。下周二至清明連假另一波鋒面在台灣附近消長，降雨將變多，不排除有強降雨或強陣風等劇烈天氣情況。

中央氣象署氣象預報中心科長林伯東表示，未來一周有兩波系統影響，今明兩天鋒面通過、東北季風增強，下周二之後再有另一個鋒面系統在台灣附近消長，天氣轉趨不穩定。

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林伯東指出，今天為鋒面通過的過程，北部為主要降雨區，東半部也有局部降雨，中南部有午後對流，但降雨不明顯，今天降雨主要落在白天，晚間過後降雨減弱，僅基隆北海岸、宜蘭、大台北山區、東半部有局部降雨。

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

▲降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

明天鋒面通過，白天台灣東邊東風增強，林伯東表示，東半部降雨增加，中南部山區也有零星午後對流發生，晚間剩東半部有降雨；周日和下周一轉為偏南風，降雨比較少，大致偏午後降雨，因稍有偏東風，東半部、花東也有迎風面降雨，但雨量不多，天氣相對穩定，受到回暖影響，海峽兩側夜晚及清晨有低雲或霧。

林伯東提醒，下周二鋒面在台灣附近消長，若鋒面離得比較近，中部以北、東半部可能有降雨，若鋒面離台灣遠一些，降雨會較少。由於周二至清明連假期間，鋒面系統在台灣附近，降雨機率高，可能有強降雨或強陣風等劇烈天氣情況。

未來一周溫度趨勢，林伯東分析，今天和明天受東北季風影響，北部、宜蘭溫度較涼，約18到24度，中南部溫度影響不明顯，清晨低溫約20度上下，白天高溫可到30度，相對比較熱，花東高溫則約25到28度。

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

周日及下周一東北季風減弱，林伯東說明，因環境轉南風，溫度回升，晚間、清晨低溫回升約1度，白天高溫回溫明顯，北部、宜蘭高溫可回升6度，中南部、台東回升1到3度，白天高溫可到30度以上，
南風若再偏強，中南部、台東溫度可能更高。

由於下周二至下周四鋒面在台灣附近，林伯東表示，屆時降雨將變多，白天高溫普遍降低，北部、宜蘭白天高溫可降4度，感受明顯轉涼。

▼天氣重點。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

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