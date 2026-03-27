呂秋遠曝1招「柯文哲還可以選總統」！10點分析柯犯了4大罪

▲柯文哲。（圖／記者徐文彬攝）

記者施怡妏／綜合報導

前民眾黨主席柯文哲京華城等案，一審判處合併執行17年刑期、褫奪公權6年，消息震撼各界！律師呂秋遠整理出10點，收賄的關鍵不是金額大小，而是有沒有對價關係，即使沒有對話證據，但是雙方有私下會面，都被認為是「默示合意」的證據；他也提到，若柯文哲想參選總統，其實還有1招。

收賄關鍵：是否與職務行為有對價關係



[廣告]請繼續往下閱讀...

呂秋遠在臉書發文，法院認定收賄關鍵不在金額高低，而在是否與職務行為有對價關係。法院強調，即便沒有直接說出「你給我錢我幫你做事」，只要雙方在互動過程中形成默契，例如先談事情、後收款項，或以政治獻金形式包裝，仍可能構成犯罪。

法院認為，沈慶京透過員工捐贈210萬元政治獻金給柯文哲，時間點就在雙方談京華城案之後，「沈慶京離開市長辦公室的時候態度滿意，而且市府政策隨後轉向，這些都被認為是『默示合意』的證據」，因此認定與職務行為有關，不是單純捐款，「至於1500萬元，法院覺得證據力不足。」

柯文哲明知違法還做

呂秋遠指出，「法院不認為，是柯文哲判斷錯誤，而是明知違法還做」，法院認定，京華城本來不符合條件，且已在行政訴訟中敗訴，但仍強行通過，因此不是單純政策判斷，而是明知違法仍為之，至少構成圖利罪。

政治獻金必須用在選舉上

除了京華城案外，呂秋遠也點出判決另一個重點，政治獻金不是候選人個人財產，而是「代為管理的錢」，必須依法使用，「捐給誰，不能說自己想怎麼用就怎麼用，必須要用在選舉上。」

呂秋遠指出，柯文哲透過木可公司收取募款、演唱會收入、肖像權費等方式，把應該進政治獻金專戶的錢轉成私人或公司資金，這就是侵占，「基金會的錢拿去發競選總部的薪水，也算犯罪。」

呂秋遠也提到，這起案件目前仍未確定，這只是一審結果，案件尚未定讞，檢察官已經決定上訴，但是柯文哲依法不能再擔任黨主席，也不能競選總統，「國會當然可以修法，讓他可以繼續參選。不過，國民黨願不願意幫忙柯文哲，那就很難說了。」