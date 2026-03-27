台鐵電車線垂落「山佳＝鶯歌」中斷　估11:30搶通單線

▲台鐵山佳站電車線故障，鶯歌到樹林間路線不通，板橋站出現大批退票旅客。（圖／讀者提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵今（27日）上午9時17分山佳站發生電車線故障，山佳站全站停電，電車線垂落，導致樹林至鶯歌間雙線一度中斷不通，經全力搶修後，台鐵預計於上午11時30分先行搶通西正線，採單線雙向通車。

台鐵公司表示，今上午9時17分山佳站電力設備異常，全站無電，2股電車線垂落，樹林=鶯歌間雙線不通，影響區間列車運行。事發後成立公司本部一級應變小組，並指派電力與機務單位進行緊急搶修作業。

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▲台鐵山佳站電車線斷裂，下行試運轉電車跟280次卡在途中。（圖／讀者提供）

為降低旅客影響，台鐵同步啟動應變措施，在樹林至桃園間實施公路接駁疏運旅客；另部分列車也採接駁方式因應，其中280次台北往花蓮列車旅客，改由422次列車接續行程。

台鐵說明，此次事故造成樹林＝鶯歌間雙線不通，在電力及機務單位已全力搶修下，預計11時30分先行搶通西正線。

針對旅客權益，台鐵也公布退、換票措施，其中行程中斷旅客可於事故日起一年內申請退票，免收手續費，被延誤45分鐘以上旅客，對號列車可全額退票或免費換票，定期票可延長使用期限1日，電子票證可採人工方式免扣當日車資。