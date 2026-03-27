綠燈不前進！後車按喇叭也沒用...警察叫醒他　酒測值0.65慘了

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局交通警察大隊中隊員警前天（25）日下午巡邏時，行經桃園區大興西路、文中路口處，發現對向車道自小客車綠燈亮後仍停滯車道上，員警上前查看，發現駕駛盧姓男子在駕駛座上昏睡，員警多次拍打車窗後，盧姓男子才驚醒搖下車窗坦誠有喝酒，員警測得其酒測值達每公升0.65毫克，已超過法定標準，警方依公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦，依規定當場移置保管車輛，還需面臨最高12萬元罰鍰，並吊扣駕駛執照一至二年。

▲桃園市警局交通大隊員警前天下午巡邏時，行經桃園區大興西路、文中路口處發現自小客車綠燈亮起後仍停滯車道上，員警上前查看。（圖／桃園市警局交通大隊提供）

▲員警查看時，盧男搖下車窗後，向員警坦承確實有飲酒行為。（圖／桃園市警局交通大隊提供）

桃園市警局交通警察大隊指出，中隊員警前日下午2時許巡邏時，在桃園區大興西路、文中路口處，發現對向車道自小客車綠燈亮後仍停在車道上，後方車輛多次鳴按喇叭示意，但該車仍未移動。員警查看拍打車窗後，發現年約40歲盧姓男子在駕駛座上昏睡，盧男搖下車窗後，向員警坦承確實有飲酒行為。

▲員警為盧男實施酒測，測得酒測值達每公升0.65毫克。（圖／桃園市警局交通大隊提供）

員警為盧男實施酒測，測得酒測值達每公升0.65毫克，已超過法定標準甚多，警方當場依公共危險罪嫌將駕駛移送桃園地檢署偵辦。另外，根據現行道路交通管理處罰條例規定，酒後駕駛自小客車除面臨3萬元以上12萬元以下罰鍰外，並將吊扣駕駛執照一至二年；若酒測值達每公升0.25毫克以上，更觸犯刑法公共危險罪，最高可處三年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金。警方將該部車輛依規定當場移置保管外，還須吊扣駕駛執照一至二年。

交通大隊大隊長林東星表示，酒後駕車將嚴重影響駕駛人的判斷力與生理反應，本案駕駛在繁忙路口車道中昏睡，已對其他用路人的生命財產安全造成威脅。警方將持續強化酒駕取締能量，針對易肇事路段與時段加強攔查，籲請民眾務必嚴守「開車不喝酒」規定，飲酒後應善用代駕服務或搭乘大眾運輸工具，切勿心存僥倖，共同維護交通安全。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。