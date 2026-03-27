超速、惡意逼車未納入強制險　綠委推改制「高風險者付出更高成本」

▲徐富癸、林月琴、賴惠員陪同民團召開記者會要求改制。（圖／徐富癸國會辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

2025年毒駕超過8600件、酒駕移送3萬1千多人，較前年增加，而國內相關法規僅針對「酒駕」設有增加保費機制，然而蛇行、嚴重超速、惡意逼車等高風險駕駛行為，卻未反映在保費成本上。綠委林月琴、賴惠員、徐富癸今（27日）與民團合作召開記者會，要求將重大違規行為納入強制險費率調整機制，「高風險者必須付出更高成本」，讓保費直接反映駕駛行為。對於商業車險，民團也提案，商業車險門檻至1000萬，以及建議納入美國CSA公司安全評分系統，將個別駕駛行為轉化為企業經營成本。

綠委林月琴表示，近期發生在國道小客車遭大車前後夾擊變廢鐵駕駛慘死悲劇，肇事公司在過去五年內違規高達270次，平均每週就有1次的違規，這些罰款早已被大型物流業者視為廉價的「營運成本」。不能接受業者利用員工獲利，卻將高風險與賠償責任外部化給社會大眾承擔。

林月琴指出，為了終結這種亂象，她主張全面推動「資訊透明化」與「企業責任聯動保費」的改革。交通部應整合金管會資訊，建立公開查詢平台，民眾在選擇運輸業者時查閱車隊的違規紀錄與投保金額，以促使業者建立安全品牌。金管會也應要求業者落實安全管理保費折扣制度。

林月琴也提到，應參考美國CSA商用大貨車與客運業的安全管理計畫，將司機的違規積分直接連動企業保費，當疏於管理會導致保費暴漲甚至拒保時，企業才會真正動起來落實安全管理。

綠委賴惠員指出，金管會與交通部曾允諾比照酒駕加費模式研議，至今卻遲無具體方案。基於維護交通安全刻不容緩，要求兩部會盡速提供適用樣態資料並交出明確進度表，加速推動上路。也強烈呼籲警政署、交通部與金管會必須建立能隨時同步更新的資訊串接系統，以防資訊落差讓政策美意淪為空談。

綠委徐富癸表示，根據警方統計，2025年毒駕移送超過8千6百件，相較2024年增加6千多件，而在酒駕方面，移送法辦件數3萬1千多人，相較去年同期2萬7千多人，增加3千6百多人，上升13%。光是酒駕就造成將近9千人死傷。這些高風險行為，不僅造成社會成本，也增加整體保險負擔。在其他國家已經有針對這些高風險駕駛行為的保費制度。

徐富癸舉例，在美國，超速會造成汽車保險保費平均上漲23%，有些地方的最高漲幅甚至達到49%。在澳洲、加拿大也都可能因為駕駛有違規記錄，造成保費上升2至3成。駕駛紀錄會直接影響保費，違規越多，保費越高，台灣應該也要參考相關制度。

台灣門必斯行人安全促進會理事長王文杞表示，現行交通裁罰過度聚焦於司機個人，導致運輸業者能透過外包、靠行或承攬制度規避連帶責任。應參考美國 CSA 管理機制，建立「公司安全評分系統」，將司機違規行為與企業積分掛鉤，並透過數位紀錄即時上傳雲端，落實大數據監控。此舉旨在讓貨主（如電商、量販店）共同承擔「疏忽挑選」的社會責任，迫使企業從源頭改善過勞派單與設備維修問題。

王文杞指出，針對現有法律漏洞，建議將營業大貨車的強制商業險門檻提高至1000萬，利用高額保費促使保險公司主動監督企業風險，並防止空殼公司脫產。