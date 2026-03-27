宜蘭無號誌路口又車禍！騎士被撞飛命危　零件散落一地慘況曝

▲宜蘭市無號誌路口的富農路與鎮平二路口車禍現場。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭市無號誌路口的富農路與鎮平二路口，今（27）日上午8時，發生一起嚴重交通事故。一名機車騎士行經該路口時，遭一輛黑色自小客車猛烈撞擊，騎士當場重傷倒地失去生命跡象，目前正於醫院搶救中。警方初步調查，肇事主因疑似與未依規定禮讓幹道車先行有關。

據初步了解，宜蘭市無號誌路口的富農路與鎮平二路口事故，發生於今日上午約7時50分許，黑色自小客車駕駛沿鎮平二路南往北行駛，與沿富農路西往東行駛之機車，在交岔路口發生劇烈碰撞。衝撞力道之大，導致現場機車零件與物品四處噴飛，景象駭人。消防救護人員抵達現場時，發現機車騎士傷勢嚴重，已無呼吸心跳，隨即緊急送醫搶救。

而汽車駕駛在現場表示，當時行經路口時僅留意另一側有無汽車，未察覺另一方駛來的機車，導致閃避不及。警方對汽車駕駛實施酒精測試，數值為零；受傷騎士則因傷勢過重無法受測，已報請檢察官核發鑑定許可書進行抽血檢驗。

宜蘭警方提醒，事故路口為無號誌路口，呼籲駕駛人行經此類路口時，應嚴守「支線道車應暫停讓幹線道車先行」之規定。若違反此項規則，將依《道路交通管理處罰條例》第45條，處新台幣600元以上、1800元以下罰鍰。至於確切的肇事原因及相關責任歸屬，仍有待警方進一步調查釐清。