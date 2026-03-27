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政院調查顏慧欣生前疑遭霸凌案　知情人士籲擴大約談、點名楊珍妮

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者李毓康攝）

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣因病離世，享年53歲，但近日社群上卻傳出，顏生前疑遭長官排擠、霸凌。院長卓榮泰今（27日）表示，已依規定啟動調查，並特例全數由外聘委員擔任此工作。對此，先前爆料此事的網友再度表示，為協助更有效率釐清事實，建議調查範圍不宜僅限於經貿談判辦公室現職同仁及其屬下，建議擴大約談範圍，點名曾與「楊珍妮」共同出席會議之外交部相關同仁、現任及近期離任的談判團隊成員等，盼釐清「是否曾於外部單位當眾斥責同仁」、「談判未納入副總談判代表如此重要成員情形」、「報到時於慧欣面前對秘書嚴詞斥責、下馬威」、「是否長期對屬下有不當責罵」。

近日疑似顏慧欣同事的網友在社群平台Threads發文爆料，雖無法證明顏慧欣離世與職場壓力之間存在因果關係，但她生前確實曾遭遇長官打壓與不當管理。，呼籲外界在檢視媒體的同時，也應關注相關職場問題。

帳號「yhou.1286」的網友今（27日）再度表示，在權力不對等的情境下，公開質問同事或屬下是否遭受不當對待，本質上往往構成一種壓力施加，甚至近於情緒勒索。多數人基於職場生存考量，難以在此種場合坦率表達真實感受。

「yhou.1286」表示，一個人與同事相處是否良好，不應由當事人自我評價，而應以多數成員的整體觀感為準。「管理者當然有必要適度嚴厲」，但若能在嚴謹管理之餘，兼顧對屬下的尊重與照顧，不以情緒發洩作為管理手段，也不造成不必要的心理壓力，通常仍能獲得團隊的理解與認同。「嚴厲」不應成為情緒失控的正當化理由。

「yhou.1286」直言，希望公部門或私部門在調查職場霸凌過程中，充分考量同仁出於自保而不敢公開表態之現實，應建立安全、可信且具匿名性的反映機制，讓當事人及同仁得以無後顧之憂地表達心聲。同時，訪談對象亦應多元納入，包括前單位同仁及近期離職人員，才有助於從不同面向拼湊事實全貌。

「yhou.1286」強調，申訴案若僅屬政治操作，後續通常不會有現職與離職同事持續出面發聲。調查機關也不難從多方資訊發現，相關問題是否近期始發，或是長期累積的結果。期盼所有受委屈申訴的同仁，不再被忽視或扭曲為鬥爭，以致真相再度石沈大海。申訴這條路或許漫長，但正因有彼此的支持，才更有可能迎來遲來的正義

針對行政院已啟動調查，「yhou.1286」表示，本案發展已歷經三個階段：初期由匿名消息揭露，繼而有其他同仁陸續以匿名方式提供不同時期之處境說明及相關佐證，迄今進入第三階段—當事人辭呈曝光，行政院終正式啟動調查程序。

「yhou.1286」表示，卓院長此次以特例方式，針對本案職場霸凌調查委員，全面採外聘委員組成，期藉由其客觀、中立及專業立場，確保調查結果具公信力。對於院長積極回應關切並高度重視本案之作為，應予充分肯定，並致以誠摯感謝。

「yhou.1286」認為，然而考量外聘委員非屬圈內人士，為協助其更有效率釐清事實，建議調查範圍不宜僅限於行政院經貿談判辦公室現職同仁及其屬下，以避免因組織內部權力關係，產生當事人或證人基於自保而未能充分陳述實情之情形。

「yhou.1286」強調，建議可擴大約談範圍：第一、關於「是否曾於外部單位或外賓場合當眾斥責同仁之情事」，建議可約談曾與楊珍妮共同出席會議之外交部相關同仁，以利交叉比對情況。

「yhou.1286」指出，第二、關於「美方限制談判人數為4人，卻未納入副總談判代表如此重要成員，反而攜帶2名紀錄人員之情形」，建議約談相關談判團隊成員，包括各部會現任及近期離任的談判團隊成員，以釐清當時決策過程。

「yhou.1286」指出，第三、關於「報到時於慧欣面前對秘書嚴詞斥責、下馬威」，建議約談當時可能在場之同仁。但此部分須特別注意，鑑於行政院經貿談判辦公室規模甚小，應妥為設計訪談方式，以避免因約談過程而間接導致吹哨者身分被識別。

「yhou.1286」認為，第四、為釐清「是否存在長期對屬下有情緒性發言或不當責罵之情形」，除現職單位外，建議一併訪談其過往任職之經濟部貿易署（前身為貿易局）及駐外單位之現任與離職同仁，以掌握較完整之行為樣態。

最後，「yhou.1286」強調，本案能到現在的發展，實有賴媒體及社會各界持續關注與支持，對此深表感謝，同時也建議同事們在確保自身權益與安全之前提下，持續透過適當管道提供事證，以利調查程序周延進行。

▼經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣不幸辭世，令外界深感震驚。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼前經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣。（圖／記者屠惠剛攝）

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