　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

被沈慶京指控是「京華城案萬惡之源」　林欽榮喊市政忙！避答快閃

記者賴文萱／高雄報導

京華城案爆發至今受到社會矚目，案件一審26日宣判，柯文哲被判4罪合併執行17年，褫奪公權6年，威京集團主席沈慶京則依圖利罪判處10年有期徒刑，併科罰金2千萬元，褫奪公權5年。對此，曾被沈慶京直指「萬惡之源」、當時任職台北市副市長的林欽榮，今日出席記者會時，被問及判決看法，僅拋下「現在市政比較忙」，就匆匆快閃，避答敏感議題。

▲▼高雄市副市長林欽榮。（圖／記者賴文萱攝）

▲京華城案一審判決出爐，林欽榮避答快閃。（圖／記者賴文萱攝）

▲沈慶京交保步出北院。（圖／記者莊喬迪攝）

▲沈慶京交保離開北院。（圖／記者莊喬迪攝）

沈慶京在判決前發長文直指，京華城案演變至此，「可謂萬惡之源始於林欽榮」。他透露2017年曾台大法律系教授蔡茂寅曾向他宣稱能擺平林欽榮，當時監察院已糾正台北市政府，決議京華城基準容積率由392％回復為560％，不過林欽榮不肯報都委會更正。

隨後蔡茂寅前來索賄，但他拒絕行賄，怎料後續林欽榮在都委會上，突擊式沒收京華城建照上原有的「120,284平方公尺樓地板面積」保障，才迫使公司提起行政訴訟與陳情。沈慶京質疑，檢察官林俊言指控陳情違法，卻不提行政訴訟違法，顯見心態偏頗，並重申柯文哲從未圖利他個人或京華城。

▲▼高雄市副市長林欽榮。（圖／記者賴文萱攝）

▲京華城案一審判決出爐，林欽榮避答快閃。（圖／記者賴文萱攝）

林欽榮日前回應，「司法是公正的，在司法程序之前，他不便、不能也不願意回覆此問題，就讓司法直接判定，強調司法是獨立的，不要影響。而在判決出爐後，他今日出席記者會面對媒體追問，僅稱「現在市政比較忙」，隨即匆匆快閃離去，避答敏感議題。

▲▼ 柯文哲涉京華城一案之金流關係圖。（圖／ETtoday製作）

▲柯文哲涉京華城一案之金流關係圖。（圖／ETtoday製作）

京華城案26日下午一審宣判，柯文哲被依違背職務收賄罪、2個公益侵占罪、背信罪，共4罪合併執行17年，褫奪公權6年。沈慶京則依圖利罪判處10年有期徒刑，併科罰金2千萬元，褫奪公權5年。

▲▼ 京華城案一審宣判,柯文哲 。（圖／記者徐文彬攝）

▲柯文哲一審合併判處17年有期徒刑，褫奪公權6年。（圖／記者徐文彬攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
543 1 3487 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
萊爾富「輝達股東」中獎人現身！2女開心各拿274萬
48歲黃曉明考博士落榜！堅持再考「跟家族背景有關」
1.5噸鋼架重壓「對折慘死」家屬心碎認屍　同事崩潰難眠
選美一半「牙齒貼片」整排掉下來！　佳麗超專業1舉完美救場
寶可夢中心21歲女店員遭割喉亡　日本各門市活動急取消
柯文哲遭判17年！一票人湧鍾小平FB洗版「感謝小平叔為民除害
北部今明有雨　下周回暖飆30度「清明連假防劇烈天氣」
伊朗動員百萬兵力「備戰美軍地面入侵」！　恐公開發展核武

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／2天9火警！大寮河堤路連環燒　居民怒控沿路惡意縱火

自小客「開錯路掉頭」撞飛機車卡水溝　零件散滿地騎士慘死

1.5噸鋼架重壓工人「對折慘死」家屬心碎認屍　同事崩潰難眠

19天沒出門！台中男「房間飄出濃濃屍臭」　警開門驚見他陳屍床上

自小客右轉撞翻機車「輾過騎士」再衝待轉區撞3車　驚悚畫面曝

蔡正元發監上銬！三中案唯一判囚3年半　全程微笑乘囚車入獄

被沈慶京指控是「京華城案萬惡之源」　林欽榮喊市政忙！避答快閃

綠燈不前進！後車按喇叭也沒用...警察叫醒他　酒測值0.65慘了

馬偕前醫師樓梯間性侵學妹！她留遺書罵「人渣」　判刑4年半

宜蘭無號誌路口又車禍！騎士被撞飛命危　零件散落一地慘況曝

痛批司法淪政治工具　黃國昌發全國動員令：週日凱道見

柯文哲律師：這一年羈押就是笑話　收到判決書後研議提起上訴

柯文哲遭「判刑17年」！　褫奪公權6年

遭判17年、維持7千萬交保！　柯文哲「微笑現身」快步上車

被問徐春鶯替中共滲透介選　柯文哲抓狂：民進黨才是共匪啦！

超扯片！違規騎機車還「180度壓車迴轉」　台中囂張猴竟是小六生

柯文哲一審17年！　京華城案這2人獲判無罪

五月天生日..周杰倫送「太陽之子味」飲料　阿信現場吃播「五迷搶吃下一口」：變態XD

【全字幕】柯文哲一審重判17年　館長怒嗆檢察官、法官：民進黨的狗

塑膠袋之亂延燒！法務部啟動全台大稽查　抓到黑手就送辦

獨／2天9火警！大寮河堤路連環燒　居民怒控沿路惡意縱火

自小客「開錯路掉頭」撞飛機車卡水溝　零件散滿地騎士慘死

1.5噸鋼架重壓工人「對折慘死」家屬心碎認屍　同事崩潰難眠

19天沒出門！台中男「房間飄出濃濃屍臭」　警開門驚見他陳屍床上

自小客右轉撞翻機車「輾過騎士」再衝待轉區撞3車　驚悚畫面曝

蔡正元發監上銬！三中案唯一判囚3年半　全程微笑乘囚車入獄

被沈慶京指控是「京華城案萬惡之源」　林欽榮喊市政忙！避答快閃

綠燈不前進！後車按喇叭也沒用...警察叫醒他　酒測值0.65慘了

馬偕前醫師樓梯間性侵學妹！她留遺書罵「人渣」　判刑4年半

宜蘭無號誌路口又車禍！騎士被撞飛命危　零件散落一地慘況曝

趙少康挺柯文哲：210萬與京華城110億對價？　人民如何相信公平正義

獨／2天9火警！大寮河堤路連環燒　居民怒控沿路惡意縱火

可攻擊敵軍基地！日神盾艦改裝「掛戰斧飛彈」　取得400枚震懾中國

戴資穎解鎖Red Bull高空跳傘成就　機長高喊「只有單程票」、小戴揭挑戰過程

萊爾富福袋「輝達股東」中獎人現身！2人戴口罩開心各拿274萬

27歲辣模「專釣年長富豪」潛入豪宅狂搬現金名牌　多男受害

人氣VTuber突宣成立個人事務所　重啟音樂夢霸喊：不退hololive

廖思惟孩子爸「非富二代」在陸劇跑龍套！　孫芸芸現身香港洩心情

柯文哲二審判決可再往上加！律師曝1關鍵：17年恐怕只是低標

鐵皮屋電線走火毀家當　枋寮警民聯手募款急援弱勢戶

柯文哲律師：7點半搭公車上班的人會侵占6千多萬？　完全莫須有

社會熱門新聞

惡狼隨機敲門闖家中侵犯人妻　老公聽「妻兒哭喊聲」緊急衝回家

沈慶京交保痛批判決　應曉薇籌不出錢先睡法院

即／台中爆弒母案割頸　兒子驚人全裸

塑膠袋之亂疑囤貨黑手　法務部出手：查到就辦

獨／持刀狠刺母 裸體逆子急診室發狂大吼

蔡正元今入獄　柯文哲曬合照「4字祝福」

即／三中案吞2.8億判3年半　蔡正元入獄服刑

柯文哲重判17年　法律專家點出關鍵依據

蔡正元發監上銬！全程微笑搭囚車

「拖吊蟑螂」師徒分家內幕曝！　弟子貪過頭整鍋端

李文宗栽在獻金案　關鍵原因曝光

2度帶男學生回家嘿咻　女教師下場曝

警用防彈背心是拼裝貨　廠商父子涉詐欺遭約談

馬偕前醫師性侵學妹　更一審改判4年半

更多熱門

相關新聞

判決之後　「藍白合」只能合出個寂寞

判決之後　「藍白合」只能合出個寂寞

17年判決一出，民眾黨國際記者會還沒開，國民黨便發出新聞稿，對本案判決表達遺憾。肉肉長的新聞稿約有三個要點。

曝柯文哲1段話！鍾東錦：涉弊可能性不高

曝柯文哲1段話！鍾東錦：涉弊可能性不高

苗博雅被柯粉攻擊多年：證明質詢正確

苗博雅被柯粉攻擊多年：證明質詢正確

國台辦聲援柯文哲嗆「綠色恐怖」　綠黨團：講這種話不丟臉？

國台辦聲援柯文哲嗆「綠色恐怖」　綠黨團：講這種話不丟臉？

評柯文哲重判「對台灣是好事｣　矢板明夫：充滿爭議的變數被排除

評柯文哲重判「對台灣是好事｣　矢板明夫：充滿爭議的變數被排除

關鍵字：

柯文哲京華城案一審宣判判決收賄公益侵占

讀者迴響

熱門新聞

伊朗封鎖荷姆茲！只放行5國

孫芸芸女兒未婚生子「孩子的爸」起底！　根本不是富二代

女偶像嫁球星住「月租200萬」豪宅！網：根本付不起

日本「藝妓」街頭暗示性交易　掏出後被罵爆

乳癌大腸癌年輕化！醫抗發炎「晚餐改吃1物」：真的變輕盈

惡狼隨機敲門闖家中侵犯人妻　老公聽「妻兒哭喊聲」緊急衝回家

他為何下身全裸彎腰扶汽車？驚險意外令人既同情又想笑

孫芸芸長女未婚產子「生父首發聲」曬合照證明

伊朗回應15點停火協議　開4條件

快訊／被問徐春鶯替中共滲透介選　柯文哲抓狂：民進黨才是共匪啦！

子公司遭判沒收121億　中石化緊急發重訊

川普稱蔡英文「這個女人」　學者：凸顯視台為籌碼

郭正亮呼籲藍白出一招　「賴清德明年剉咧等」

沈慶京交保痛批判決　應曉薇籌不出錢先睡法院

遭3度性侵輕生癱瘓　西班牙女獲准安樂死

更多

最夯影音

更多
痛批司法淪政治工具　黃國昌發全國動員令：週日凱道見

痛批司法淪政治工具　黃國昌發全國動員令：週日凱道見
柯文哲律師：這一年羈押就是笑話　收到判決書後研議提起上訴

柯文哲律師：這一年羈押就是笑話　收到判決書後研議提起上訴

柯文哲遭「判刑17年」！　褫奪公權6年

柯文哲遭「判刑17年」！　褫奪公權6年

遭判17年、維持7千萬交保！　柯文哲「微笑現身」快步上車

遭判17年、維持7千萬交保！　柯文哲「微笑現身」快步上車

被問徐春鶯替中共滲透介選　柯文哲抓狂：民進黨才是共匪啦！

被問徐春鶯替中共滲透介選　柯文哲抓狂：民進黨才是共匪啦！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面