被沈慶京指控是「京華城案萬惡之源」　林欽榮喊市政忙！避答快閃

記者賴文萱／高雄報導

京華城案爆發至今受到社會矚目，案件一審26日宣判，柯文哲被判4罪合併執行17年，褫奪公權6年，威京集團主席沈慶京則依圖利罪判處10年有期徒刑，併科罰金2千萬元，褫奪公權5年。對此，曾被沈慶京直指「萬惡之源」、當時任職台北市副市長的林欽榮，今日出席記者會時，被問及判決看法，僅拋下「現在市政比較忙」，就匆匆快閃，避答敏感議題。

▲京華城案一審判決出爐，林欽榮避答快閃。（圖／記者賴文萱攝）

▲沈慶京交保離開北院。（圖／記者莊喬迪攝）

沈慶京在判決前發長文直指，京華城案演變至此，「可謂萬惡之源始於林欽榮」。他透露2017年曾台大法律系教授蔡茂寅曾向他宣稱能擺平林欽榮，當時監察院已糾正台北市政府，決議京華城基準容積率由392％回復為560％，不過林欽榮不肯報都委會更正。

隨後蔡茂寅前來索賄，但他拒絕行賄，怎料後續林欽榮在都委會上，突擊式沒收京華城建照上原有的「120,284平方公尺樓地板面積」保障，才迫使公司提起行政訴訟與陳情。沈慶京質疑，檢察官林俊言指控陳情違法，卻不提行政訴訟違法，顯見心態偏頗，並重申柯文哲從未圖利他個人或京華城。

▲京華城案一審判決出爐，林欽榮避答快閃。（圖／記者賴文萱攝）

林欽榮日前回應，「司法是公正的，在司法程序之前，他不便、不能也不願意回覆此問題，就讓司法直接判定，強調司法是獨立的，不要影響。而在判決出爐後，他今日出席記者會面對媒體追問，僅稱「現在市政比較忙」，隨即匆匆快閃離去，避答敏感議題。

▲柯文哲涉京華城一案之金流關係圖。（圖／ETtoday製作）



京華城案26日下午一審宣判，柯文哲被依違背職務收賄罪、2個公益侵占罪、背信罪，共4罪合併執行17年，褫奪公權6年。沈慶京則依圖利罪判處10年有期徒刑，併科罰金2千萬元，褫奪公權5年。

▲柯文哲一審合併判處17年有期徒刑，褫奪公權6年。（圖／記者徐文彬攝）

