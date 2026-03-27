蔡依珊限動洩「夫妻早餐菜色」　笑喊：難怪餐廳常搞混

▲蔡依珊與連勝文結婚19年，育有2子，她經常在社群網站分享動態。（圖／翻攝pattytsai13 IG）

圖文／鏡週刊

紅豆食府千金蔡依珊與前國民黨副主席連勝文結婚19年，育有2子。近日她在社群網站分享一張疑似「夫妻早餐」的照片，透露了早餐的菜色，還笑說：「難怪餐廳常常把我們的餐點搞混。」

她吃甜還是他吃甜？ 一張照引猜測

[廣告]請繼續往下閱讀...

蔡依珊25日在限動PO出一張早餐照，以「His and Hers Breakfast」（他的與她的早餐）為題，似乎是分享夫妻各自的飲食偏好。

畫面中，可見兩份風格截然不同的餐點，一邊是超大的蝴蝶結可頌，搭配草莓與清水，走一個甜食路線。另一邊則是荷包蛋配火腿，旁邊附有切塊水果，整體偏鹹食、蛋白質取向，形成明顯對比。

▲蔡依珊分享早餐對比照，一份是超大蝴蝶結可頌，另一份則是荷包蛋和火腿，反差超大。（圖／翻攝pattytsai13 IG）

蔡依珊笑說：「難怪餐廳常常把我們的餐點搞混」。但她並沒有確切說明自己吃的是哪一份。

事實上，連勝文過去曾透露，自己減重後調整飲食習慣，早餐從咖啡配可頌改為以麥片為主，整體也走向少油、低糖的清淡路線。如今蔡依珊分享的「一甜一鹹」早餐對比，也為夫妻日常飲食增添幾分想像空間。



更多鏡週刊報導

連勝文兒子18歲了！蔡依珊曬母子慶生照 曝最驕傲的事

56歲連勝文「瘦成一道閃電」近照曝光 貴婦喊他「姑爹」還cue蔡依珊

孫芸芸女兒「孩子爸」發聲了！孕肚照全曝光 認「女兒已2歲」揭分手原因