指出京華城案違法第一人！苗博雅被柯粉攻擊多年：證明質詢正確

▲台北市議員苗博雅曾提醒柯文哲。圖為質詢是否贊同核四商轉問題，與本文無關。（資料照／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

前台北市長柯文哲因京華城土地違法容積獎勵等案，被檢方以4罪起訴，台北地院今一審宣判，判處合併應執行有期徒刑17年，褫奪公權6年。對此，議員苗博雅就在臉書上發文表示，她是第一個公開指出京華城自創容獎違法的議員，法院的認定，「證明我4年前的質詢正確」。

苗博雅多年來被柯粉攻擊

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苗博雅在臉書粉專上發文表示，「新政治理想沒有錯，有錯的是走偏的人」，柯文哲案一審判決，法院認定京華城案自創容積獎勵違法，「證明我4年前的質詢正確」。不過，她坦言自己心情沉重。

苗博雅提到，2021年11月質詢柯文哲時，她揭發「京華城容積獎勵於法無據」，並且善意提醒，該案可能變成對方卸任後的五大弊案，結果柯文哲卻說「知道這案子但不清楚細節」「我看沒有什麼問題」。

苗博雅說，她是第一個公開指出京華城自創容獎違法的議員，因此多年來承受柯粉的圍剿和騷擾，「回想我率先揭發京華城自創容獎違法弊案之後，所承受的所有壓力。多年被柯粉攻擊，連依法出庭作證都被假法庭筆記造謠，被做圖詆毀。這些壓力，我都默默扛下」。

苗博雅：理想沒有錯，錯的是走偏的人

直到三年後，隱藏的內部公文浮現，更確定「京華城自創容獎，柯文哲知情，而且從頭到尾參與。市長的手伸進都委會，破壞制度。」苗博雅說，雖然承受攻擊，但「換回台北市有望取回屬於市民的百億容積」。

苗博雅指出，柯文哲打著「超越藍綠」的口號當選，但是卻淪落得比藍綠更不堪，因此就有人開始懷疑，「超越藍綠」的理想是否有問題？她認為，「新政黨裡出了詐騙份子，不代表每個主張新政治的都是詐騙。我仍然堅持在實現新政治的路上」。

苗博雅強調，「第一個公開質詢準確指出京華城自創容獎違法的議員，不是出自藍綠，不是老練的資深議員，而是受到獨立選民支持，當時還是新科議員的苗博雅」，正因為有許多不受政黨指揮、獨立自主判斷的選民支持她，她才能認真監督，撕開政治話術包裝的京華城容獎弊案。

最後苗博雅說，「曾經喊過這些口號的柯文哲走偏了，不代表理想錯了。理想沒有錯，錯的是走偏的人」。

回顧京華城案

回顧京華城案，京華城案為提高建案容積率所引起的爭議。在郝市府（郝龍斌）時期，京華城在申請土地變更時，提出將容積率提升為560%，但被市府拒絕。到了柯市府（柯文哲）時期，監察院提出審核意見，認定法定容積率應為560%，柯市府也依監察院意見辦理都市計畫變更，釐正法定容積率為560%。

2021年9月，北市都委會給予京華城額外的20%容積獎勵，容積率也從560%提升至672%，增加面積的部分，市價約200億元，因此當時還引起議員苗博雅質疑。2021年11月，京華城容積率又從672%提升至840%，公文上有時任市長柯文哲蓋的章。

2024年5月2日，國民黨議員鍾小平告發柯文哲、前副市長彭振聲涉犯圖利罪。北檢以「他字案」開始偵辦，並指揮廉政署北調組蒐證、調卷了解，將柯文哲列為被告，案由為貪汙治罪條例，由檢肅黑金專組檢察官林俊言負責調查。