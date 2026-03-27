食物放一下就壞了！梅雨季變質速度加快原因一次看懂

▲梅雨季食物變質超有感，7°C至60°C之間最危險！（圖／pexels）

記者楊智雯／綜合報導

最近天氣明顯轉為潮濕，不少民眾都有感「東西變得特別容易壞」，氣象資料顯示，隨著鋒面接近與春雨增多，台灣天氣逐漸轉為不穩定，降雨頻率提高、空氣濕度上升，加上氣溫偏暖，正是邁向梅雨季的典型過渡期，在這樣的環境下，許多人開始發現，食物保存變得比平常更困難。

每到這個時候，常見情況包括早餐買的麵包下午就出現異味、切好的水果很快出水變軟，甚至冰箱裡的剩菜也比平常更容易變質，其實不是食物不夠新鮮，而是整個氣候環境影響食物腐敗速度。

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關鍵就在於「濕度＋溫度」的雙重作用。根據美國食品安全檢驗局（USDA FSIS）說明，細菌在溫暖環境中會快速繁殖，而台灣梅雨季普遍處於高溫高濕狀態，正好提供細菌理想的生長條件，此外，食藥署也指出，當食物處於約7°C至60°C之間時，屬於細菌最容易大量滋生的「危險溫度帶」，若再加上空氣中的水氣附著在食材表面，更會加速微生物活動，讓食物在短時間內開始變質。

不只如此，濕氣也會改變食物本身的狀態，蔬果在潮濕環境下更容易軟化、出水，澱粉類食品如麵包、糕點則可能因吸收水氣而促進黴菌生長，即便外觀看似正常，內部也可能已開始產生細菌分解反應，這也是為什麼不少民眾在梅雨季常有「明明才放一下就壞掉」的感受。

面對濕熱環境帶來的保存挑戰，衛福部也提出日常可實行的食物保存原則，提醒民眾透過正確方式降低食物變質風險：

避免長時間室溫放置：食藥署建議，熟食在高溫環境下應於1小時內妥善處理，避免落入細菌快速繁殖區間

掌握低溫保存原則：冷藏應維持在7°C以下、冷凍低於-18°C，以減緩微生物活動

食物需徹底加熱：加熱至中心溫度70°C以上，有助降低細菌風險

生熟食分開保存：避免交叉污染，降低細菌傳播機會

留意密封與防潮：減少空氣中水氣接觸食物，延緩變質速度

此外，食藥署也推廣「食品安全五要原則」，包括要洗手、要新鮮、要生熟分開、要徹底加熱、要注意保存溫度，都是日常避免食物變質與食品中毒的重要關鍵。

梅雨季不只是變得潮濕，出入要帶雨具，也要注意家中食物的保存狀況，掌握正確的保存方式與基本原則，才能在季節變化時期注意飲食安全，避免不必要的浪費與風險。

