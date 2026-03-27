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鐵皮屋電線走火毀家當　枋寮警民聯手募款急援弱勢戶

▲枋寮警方募款助洪家。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲枋寮警方募款助洪家。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東佳冬鄉洪姓鄉民鐵皮屋住處因電線老舊不堪負荷引發火警，雖經消防人員迅速撲滅火勢，未釀成人員傷亡，卻造成屋內財物嚴重毀損。面對突如其來的變故，枋寮警方主動關懷並結合警友力量募集善款，及時伸出援手，協助屋主度過難關，讓他很感激。

▲枋寮警方募款助洪家。（圖／記者陳崑福翻攝）

枋寮警分局石光派出所日前接獲通報，一戶鐵皮屋民宅因電線老舊且負載過重，引發電線走火事故。消防人員獲報後迅速趕赴現場灌救，火勢很快獲得控制，所幸未造成人員傷亡，但屋內家具、電器及生活用品多數遭燒毀，損失不小。

據了解，洪姓屋主平時經濟狀況拮据，此次突如其來的火災，讓原本就不寬裕的生活雪上加霜，面臨居住環境修繕及日常開銷的雙重壓力，一時之間難以負擔。

所長黃庭翔與警員李常銘得知後，立即主動關懷並協助評估實際需求，隨即聯繫警友發起愛心募捐，短時間內募集新臺幣5,000元善款，作為緊急救助金。警方並親自將善款送交洪姓屋主手中，表達關懷與支持，盼能協助其暫度難關。警方熱心協助，讓他很感激。

分局長盧恒隆表示，警察除維護治安與交通外，也積極投入關懷弱勢族群，透過結合民間力量，發揮即時援助功能。期盼藉由此次善舉拋磚引玉，號召更多社會資源投入公益，讓愛心持續在社會中流動。

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