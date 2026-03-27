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大陸 大陸焦點 特派現場

陸推「嚴禁20條」畫基礎教育紅線　首條嚴禁反黨詆毀領導人錯誤觀點

▲大陸教育部。（圖／CFP）

▲大陸教育部公佈「基礎教育規範管理負面清單（2026版）」。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸教育部今（27）日公佈《關於開展基礎教育規範管理鞏固年行動的通知》，建構出涵蓋教育公平、校園安全與辦學管理等五大面向的治理方向，還公佈「基礎教育規範管理負面清單（2026版）」，被視為在基礎教育上畫出一道紅線，共20項禁令，其中，首條明確嚴禁透過網路等媒介出現反黨及詆毀國家領導人的錯誤言論，引起外界關注。

《通知》提出「五項鞏固」重點任務，包括提升教育公平、強化日常管理、提升辦學治校能力、加強校園安全，以及建立良好教育生態，涵蓋招生、學籍管理、心理健康服務、課業與考試規範等內容。

▲▼學生,手機。（圖／CFP）

值得注意的是，《通知》同步發布20條負面清單，明確列出基礎教育領域的禁止行為，涵蓋政治安全、教育公平、學生身心健康、課業負擔、師德師風及侵害群眾利益等六大類。

首條規定，嚴禁出現反黨反社會主義、醜化國家形象、詆毀國家領導人或英雄模範、分裂國家及歪曲歷史等言行，並禁止透過網路、教材、講座或其他公開場合傳播相關觀點。

其後依序包括，嚴禁違反國家課程方案和課程標準規定，超標超前教學，擠佔道德與法治（思想政治）、體育與健康、藝術（音樂、美術）、勞動、綜合實踐活動課時；嚴禁佈置超過教育行政部門規定總量和時長的作業，或佈置重複性和懲罰性作業。

嚴禁違反關於日常考試管理的有關規定，頻繁組織考試，加重學生學業負擔；嚴禁違反國家和省級教育行政部門規定的學生睡眠時間安排學生作息，造成學習時間過長，或以各種方式擠佔學生課間休息時間、課間不准學生出教室等行為。

嚴禁學校違反教育行政部門統一規定的校歷提前開學、延遲放假，利用節假日、寒暑假組織學生集體上課補課；嚴禁幼兒園採用小學化的教育方式，提前教授小學階段的課程內容，或通過直接測查幼兒能力和發展水平的方式評估幼兒園保育教育質量。

嚴禁中小學組織以選拔生源為目的的各類考試，或採用各類競賽證書、社會培訓成績、考級證明等作為招生依據；嚴禁以升學率或考試成績對學校進行考核排名，對教師進行排名獎懲，宣傳炒作中高考狀元、名校率、升學率，在校園懸掛「高校生源基地」牌匾或其他誘導性升學標語。

▲大陸中小學學生在課間修行時間進行各種學校安排的活動。（圖／CFP）

嚴禁教師歧視學生，對學生實施體罰、變相體罰、辱罵毆打、性騷擾或者其他侮辱人格尊嚴的行為；嚴禁教師有償補課或通過直播打賞、知識付費等途徑向家長變相索財，發佈販賣焦慮的內容牟利。

嚴禁學校背離立德樹人要求，在學校管理中制定有違常理認知、違背公序良俗、沒有相關依據的校規校紀條款，出現不平等對待學生、傷害學生和家長感情等管理行為；嚴禁學校漠視、縱容以多欺少、以強凌弱、以大欺小等學生欺凌行為。

嚴禁組織中小學生參與違背身心發展規律、與年齡特點不符的商業性活動、競賽類活動，或者在學生志願服務記錄中弄虛作假、買賣時長等行為；嚴禁在學生入團、入隊和班幹部選拔等工作中，出現謀取私利、弄虛作假、違反程序等問題。

嚴禁校園安全排查整改形式主義，風險排查管控和應急處置措施等機制不健全，放任重大校園安全隱患，發生重大事故後瞞報謊報、處置不當；嚴禁學校不履行食品安全管理責任，對學校食堂運行、食品衛生安全等疏於監管，出現讓學生食用腐敗變質或者衛生健康安全不達標食物，引發食物中毒或者其他食源性疾患問題。

嚴禁違規選用教材，違規徵訂教輔，或以任何形式強迫、誘導學生通過指定渠道購買圖書、電子產品、教輔材料、文具等；嚴禁違反校服選購的有關規定，強制購買校服，利用購買校服牟利、侵害群眾利益及嚴禁學校違反收費管理規定，擅自增加收費項目、提高收費標準、擴大收費範圍，克扣擠佔挪用發放給學生的各類資助資金等。

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