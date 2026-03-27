伊朗動員百萬兵力「備戰美軍地面入侵」！　恐公開發展核武

▲ 伊朗動員百萬人備戰，圖為伊斯蘭革命衛隊。（資料照／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊朗官媒26日披露，已動員逾100萬名戰鬥人員，為可能的美軍地面入侵做準備。《塔斯尼姆通訊社》引述軍方消息指出，近日大批年輕志願者湧入革命衛隊、巴斯基民兵及陸軍招募中心，而這些部隊已完成編組並進入備戰狀態。

美伊衝突升溫 德黑蘭拒絕華府外交提議

美伊衝突持續近一個月，儘管美國總統川普宣稱談判進展順利，德黑蘭當局卻公開拒絕華盛頓的外交提議。伊朗革命衛隊持續發動「真實承諾-4」第82輪攻擊行動，鎖定美軍基地與以色列目標進行打擊。與此同時，美國國防部緊急調派約2000名第82空降師傘兵前往中東，加入已在當地的4500名陸戰隊員。

強硬派掌權 伊朗考慮退出核不擴散條約

令西方情報界憂心的是，德黑蘭高層正考慮退出《核不擴散條約》（NPT），公開發展核武器。前最高領袖哈米尼遭擊殺後，革命衛隊強硬派據報已成為實質掌權者。保守派評論家托拉比（Nasser Torabi）本月稍早更在國營電視台節目上直言，「伊朗民眾要求我們必須製造或取得核武。」

川普稱收到「神秘禮物」 伊朗放行油輪

另一方面，川普26日透露，伊朗允許10艘懸掛巴基斯坦國旗的油輪通過荷莫茲海峽，作為展現談判誠意的「神秘禮物」。他在白宮內閣會議上說明，伊朗原先僅開放8艘，後來額外放行2艘是為了「為他們之前說過的話表達歉意」。伊朗對此則尚未回應。