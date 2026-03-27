馬英九質疑王光慈執行長人事　李德維：董事會已同意

▲馬英九基金會爆家變，馬指控蕭旭岑有財政紀律上問題。（資料照／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

馬英九基金會前執行長蕭旭岑、王光慈雙雙離職，掀起政壇波濤，馬英九更指控，蕭旭岑和王光慈擔任首席以及執行長工作沒有書面人令。馬英九基金會今（27日）召開董事會，董事之一李德維受訪時表示，上次董事會大家有談到王光慈的任命案，董事會也同意由王光慈來接任這個執行長的職務，董事會的會議紀錄裡面應該都有詳實的記載。

對於基金會發聲明指「前員工踩違反財政紀律紅線」，且將採取司法調查。李德維表示，他尊重所有董事的一個共同的決議，對於基金會有重大影響的事務，大家也必須好好來深思熟慮，董事都是抱著一個正面、好的一個心態。只要把基金會做好，這是最重要的。

媒體問到，如果送交司法，是否覺得太過頭？李德維表示，這要看目前內部有沒有相關的行政調查，拿出來的資料是怎麼樣，在所有都還沒有看到的狀況底下，妄自地來非議也不恰當。

至於上次與馬英九見面是何時？李德維表示，上次去年年底曾經董事會有一個餐敘，餐敘過程也召開董事會，因此，去年年底的確跟馬英九有過餐敘，以及召開董事會。

會議中是否有討論到王光慈執行長的任命案？李德維說，那次的確當然大家有談到，就是說由於蕭旭岑前執行長那個時候接任了國民黨的副主席，所以當時董事會也同意由王光慈來接任執行長的職務，當時董事會的會議紀錄裡面應該都有詳實的記載，他覺得沒有問題。

媒體問，當時馬英九的確有講這些話？李德維說，「嗯對，其實馬總統當時也其實還滿語態輕鬆地表達說，這表示他這個識人之明哦，所以大家應該給董事長，就是我們馬總統一些這個鼓勵跟嘉獎，其實的確有提到這個部分」。

至於蕭旭岑認為是有心人士的操弄？李德維說，覺得每個人都會有他自己的想法跟說法，他認為應該靜待董事會開完以後，很多東西才可以更了解。