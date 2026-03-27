國台辦聲援柯文哲嗆「綠色恐怖」　綠黨團：講這種話不丟臉？

▲柯文哲一審遭重判，國台辦聲援。（圖／記者黃克翔攝）



記者杜冠霖／台北報導

台北前市長柯文哲涉京華城、政治獻金侵占等案4罪起訴，一審宣判4罪合併執行17年，褫奪公權6年；中國國台辦於當晚發聲批評，賴清德當局打壓政治異己，施行「綠色恐怖」。對此，民進黨團今（27日）回應，任何人聲援柯文哲先生，只要鼓勵他從法律程序上爭取權益，非常合理，最不該跳進來的就是國台辦，講這種話不丟臉嗎？中國有多少黑箱案件，前陣子多少大軍頭被消失？

對於國台辦稱柯案是綠色恐怖，綠委沈伯洋回應，這個詞之前就講過是北京發明，昨天民眾黨呼應國台辦說法，國台辦也再度強化這個說法，用這樣的方式掩蓋犯罪事實、挑戰司法權威，中國一直想把手伸進台灣司法、創造大家對民主的不信任，這確實是國台辦陽謀。

莊瑞雄表示，任何人聲援柯文哲先生，只要鼓勵他從法律程序上爭取權益，非常合理，最不該跳進來的就是國台辦，中國要把手伸進台灣司法，講這種話不丟臉嗎？中國有多少案件，根本不是法治社會，中國法治才是真的黑箱，前陣子一些大軍頭都不見了，程序也不透明。

莊瑞雄指出，偏偏國台辦還要發聲，國人也會覺得為何跳出來聲援的是中國國台辦？莊提到，本案是一審判決，媒體標題下的過快，判決十年以上確實參選資格會被剝奪，但這是一審判決，所以鼓勵當事人上訴，判決撤銷掉就不存在，還是要以2028前的10年判決有無存在，如果二審撤銷掉當然不存在，就沒有所謂2028總統夢碎。

莊瑞雄表示，還是鼓勵柯文哲，按照法定程序依法提出上訴追求他的權益，這是每位國人都有的權利，他卻把不滿情緒拉到街頭對抗，當然會撕裂社會，但也尊重憲法保障他們的權益，但也呼籲國人理性看待。本案經過冗長法定程序，既然要上街頭了，把判決書拿出來一個個勾稽比照。

莊指出，既然要大型集會，就把證據弄清楚，這也不是不行，理性看待判決，該上訴就上訴，民進黨表達尊重也覺得合理，但動不動上街頭針對司法個案、戰場錯置，這不是個好方法。

