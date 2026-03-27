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長榮航空機票限時77折　來回最低3122元

▲▼Hello Kitty A321彩繪機「粉萌機」將於4月30日起營運高雄-首爾航線。（圖／長榮航空提供）

▲長榮航空推出春季限時優惠，Hello Kitty「粉萌機」4月30日起營運高雄-首爾航線。（圖／長榮航空提供）

記者李姿慧／台北報導

長榮航空今（27日）宣布推出2026年「春季啟航 即刻起飛」限時優惠，即日起至4月20日，購買8月31日前從台灣出發指定航線77折起，包括桃園－香港來回最低3,122元、桃園－曼谷來回最低4,695元，日本航線也萬元有找，桃園－神戶8,381元起、桃園－東京9,865元起。

長榮航空推出「春季啟航 即刻起飛」限時優惠，亞洲航線優惠包括桃園－曼谷來回最低只要4,695元起(未稅)、桃園－釜山來回最低6,245元起(未稅)、桃園－神戶來回最低8,381元起(未稅)、桃園－東京來回最低只要9,865元起(未稅)。

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美澳航線也推出超值優惠，包括桃園－布里斯本來回最低17,024元起(未稅)、桃園－西雅圖來回最低23,738元起(含稅)，桃園－舊金山來回最低也只要24,349元起(含稅)。

此外，長榮航空自4月30日起高雄－首爾航線，將改為Hello Kitty彩繪機粉萌機營運，5月20日起高雄出發往東京（BR108/107）、上海（BR706/705）及澳門（BR833/834）航線，也將放大機型調整為A330-300廣體客機執飛。高雄出發的旅客於官網或EVA AIR App購買5月20日至6月30日高雄飛往東京、上海、澳門、首爾之個人機票，可參加抽獎，最大獎為高雄出發不限航點經濟艙來回機票。

為慶祝長榮航空6月26日開闢美國首府華盛頓直飛航線，會員可享額外卡籍航段數、卡籍哩程及獎勵哩程加贈等優惠，一趟來回最高可獲得41,504哩，相當於兌換豪華經濟艙升等皇璽桂冠艙所需哩程數。

華航第2架皮卡丘彩繪機亮相　4/2起首飛東京、西雅圖航線

中華航空近日公開與The Pokémon Company合作的第2架「皮卡丘彩繪機CI2」，由A350-900擔綱，以「飛向世界」為主題繪滿翱翔天際的寶可夢，預計4月2日啟航，首波執飛桃園-東京成田及桃園-西雅圖航線。

▲▼華航彩繪機。（圖／華航提供）

▲華航第2架「皮卡丘彩繪機CI2」。（圖／華航提供）

華航表示，「皮卡丘彩繪機CI2」機身上共有13隻寶可夢，由宣告春天到來的毽子草領軍，飛翔皮卡丘與毽子棉相繼登場；迷你龍乘坐在快龍背上，與呼應台灣「蝴蝶王國」美譽的狩獵鳳蝶及彩粉蝶一同展翅高飛；在青綿鳥、七夕青鳥及哈克龍飛上高空時，毽子花乘風而起，與克雷色利亞與皮皮在空中翩翩起舞，一同飛向世界。

華航指出，此次彩繪機的機上用品也結合寶可夢及台灣花磚元素，包括餐飲盤墊紙、綜合果豆、主題紙杯、座椅頭墊紙、枕頭套等，旅客只要搭乘該架彩繪機，就有機會獲得皮卡丘原子筆或便利貼。另也將在其他航班陸續導入「皮卡丘彩繪機CI2」主題機上用品，包括鳳凰城、雪梨、墨爾本、布里斯本、奧克蘭、大阪或曼谷等航點都有機會看到。

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