政院調查顏慧欣生前疑遭霸凌案　卓榮泰：全面檢視經貿辦工作

▲行政院長卓榮泰受訪。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣因病離世，享年53歲，行政院將核頒一等功蹟獎章，表彰其貢獻。針對近日社群上流傳，顏生前疑遭長官排擠、霸凌一事，行政院也啟動調查。院長卓榮泰今（27日）表示，已依規定啟動調查，並特例全數由外聘委員擔任此工作，此後也會特別關注，在承接對美談判這麼重大的工作壓力底下，經貿辦整個工作組織、內容以及人員上面的協調，還有各方的協助，都必須要全面地的再加以檢視，讓所有工作同仁工作情緒不受影響。

卓榮泰說，顏慧欣副總談判代表是非常優秀的年輕一代，對於國際事務以及財經法規有專業嫻熟的專業人士，因此延攬她擔任副總談判代表這個重要的工作。對於她不幸的離世，確實是非常大的損失、也很深痛的遺憾。

卓榮泰也證實，顏慧欣副總談判代表確實因為個人因素，包括身體因素，在今年農曆年的連假當中，用傳真的方式、簡訊的方式傳來一封辭職信，內容就是今天在媒體所揭露。

卓榮泰說，因為當時正值年假當中，所以辦公室的同仁第一時間回覆，請她能夠好好的珍惜、保重身體。因為她的文中也提到，身體如果好轉，願意再為國家來服務，所以也希望她身體保養之後，能夠儘速的再回到工作崗位上。

「但不料卻在3月12日聽到了她的不幸消息，我們對於顏大使以及其家人，我們都給予最高的致意跟安慰。」卓榮泰說，現在這個事情因為種種的因素跟各方的報導跟關心，政院也認為必須要對事件有一個暸解。因此依照《公務人員執行職務安全及衛生防護辦法》以及《行政院院本部員工職場霸凌防治與處理作業要點》，秘書長已經在昨天簽辦。

卓榮泰提到，這一次特例由所有關於職場霸淩調查的委員當中，全數由外聘的委員來擔任這樣的工作，希望藉由他們對事件的客觀、中立、專業的調查結果，能夠讓OTN（行政院經貿談判辦公室）工作持續的進行下去，讓所有的工作同仁的工作情緒不受任何的影響。

卓榮泰說，此後也會特別特別關注，在承接對美談判這麼重大的工作壓力底下，OTN整個它的工作組織、內容以及人員上面的協調，還有各方的協助，都必須要全面地的再加以檢視。

最後，卓榮泰重申，對於顏慧欣副總談判代表的離世是我們最大的損失跟遺憾，至於引發的後續的這些過程跟目前的一些質疑，行政院必須做出清楚的調查，向社會，最重要的是向顏大使及其家屬有一個非常清楚的瞭解，這才能夠建立社會的公信力。